Сирия: Россия продолжит поставки нефти, несмотря на санкции США

Москва, 20 ноября. Россия продолжит поставлять нефть в Сирийскую Арабскую Республику (САР) в рамках договоренностей, несмотря на санкционное давление США. Об этом заявил член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

«Экономическое давление через перекрытие поставок нефти становится орудием новой экономической войны с (президентом Сирии. — Прим. ФАН) Башаром Асадом, а косвенно — с Москвой и Ираном», — отметил он.

При этом сенатор подчеркнул, что Россию и Сирию связывают договоренности, в связи с чем Москва будет действовать абсолютно законно и легально.

«У нас есть договор с Сирией и, следовательно, нам решать, что и кому поставлять. Это и будет нашим ответом, гораздо более эффективным, чем встречные санкции», — цитирует его РИА Новости.

Напомним, во вторник стало известно, что США ввели санкции против российских компаний «Промсырьеимпорт» и Global Vision Group по подозрению в поставках нефти из Ирана в Сирию. Американские власти подозревают, что эти компании якобы причастны к поставкам иранской нефти в САР в обход санкций США.

Помимо «Промсырьеимпорта» и ООО «КГК» (английское название Global Vision Group) в список ограничительных мер со стороны Вашингтона попали иранская компания Tadbir Kish и шесть физических лиц, включая первого заместителя главы предприятия «Промсырьеимпорт» Андрея Догаева.