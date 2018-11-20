Нельзя постоянно быть на пике формы: Туктамышева оценила перспективы своих соперниц

Москва, 20 ноября. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева оценила уровень современного фигурного катания, а также перспективы будущих выступлений — своих и соперниц.

По словам спортсменки, нынешний спортивный сезон оказался успешным для фигуристки, у которой, благодаря тройному акселю в программе, появилось больше шансов соперничать с другими девушками на высоком уровне.

«Это помогает психологически — я хочу еще больше тренироваться и завоевывать новые вершины», — отметила Туктамышева.

При этом фигуристка добавила, что для того, чтобы оставаться на лидирующих позициях, необходимо находиться на неизменном пике формы, что с годами становится делать все сложнее. Туктамышева обратила внимание, что сейчас лишь немногие фигуристы могут выступать на высочайшем уровне длительное время.

«Сейчас на это способны Юдзуру Ханю и Алина Загитова, которая после золотого олимпийского сезона также показывает отличное катание. Но все равно человек не может постоянно быть на пике формы на протяжении четырех лет. На мой взгляд, большая редкость, если кто-то может такое исполнить», — цитирует спортсменку «Известия».

Напомним, российская фигуристка на втором этапе Гран-при в Канаде заняла почетное первое место. В короткой и произвольной программе она набрала 203,32 балла. Стоит отметить, что 21-летняя Туктамышева впервые с сезона-2014/15 стала лидером на этапе Гран-при. В предыдущий раз россиянка одержала победу на этапе в Китае.

Туктамышева является чемпионкой мира, в 2015 году россиянка завоевала золото на чемпионате Европы.

Ранее фигуристка рассказала, как номер с раздеванием, который она продемонстрировала публике на Гран-при в Канаде, многократно увеличил число подписчиков в ее социальных сетях, а также о том, как решилась на стриптиз.