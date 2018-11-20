Сбербанк составил рейтинг регионов РФ по согласованности целей развития

Москва, 20 ноября. Сбербанк составил рейтинг российских регионов по степени согласованности целей развития с муниципалитетами. В пятерку лучших по данному критерию вошли Ростовская, Курская и Калужская области, а также республики Хакасия и Кабардино-Балкария.

Хуже всего с согласованностью (менее 43% целей) обстоит дело в пяти российских субъектах — Пермском крае, ЕАО, Ингушетии, Самарской области и Чечне, однако эксперты считают наличие противоречий путем к успешному развитию.

Как пояснил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев, интересы региональных и муниципальных властей совпадают далеко не всегда, а иногда они и вовсе диаметрально расходятся. К примеру, регион считает целесообразным расходование средств на развитие сельских районов, а столица — на развитие городов. Однако если муниципальные власти проявляют независимость, это является положительным показателем, который говорит о сложившейся здоровой рабочей ситуации и свидетельствует, что «задавить» местное управление не удается, пишет News.ru.