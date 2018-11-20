«Игра престолов»: смещение наследного принца Саудовской Аравии обернется гражданской войной

Москва, 20 ноября. Наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд может лишиться права на трон на фоне скандала с убийством журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По данным агентства, члены королевской семьи хотят сместить наследника престола, передав право на трон брату короля Саудовской Аравии Ахмеду. При этом члены королевской семьи сомневаются, что 82-летний король лишит «любимого сына» права на трон, поэтому не планируют предпринимать каких-либо действий, пока король жив.

Американский политолог Дэниэл Уорнер считает, что лишение кронпринца права на трон может негативно повлиять на ситуацию в Саудовской Аравии и обернуться гражданской войной.

«Может начаться борьба за власть, это может привести к гражданской войне, которая дестабилизирует Саудовскую Аравию», — отметил Уорнер.

Австралийский общественный деятель и политолог Джамал Дауд считает, что саудовская «игра престолов» не повлияет на будущее кронпринца. По его мнению, наследник престола сохранит право на трон, так как он хорошо контролирует ситуацию в Саудовской Аравии, передает телеканал «360».

«Не думаю, что Мухаммед ибн Салман может быть легко сдвинут. Он контролирует буквально все в Саудовской Аравии, в отличие от собственного отца», — отмечает Дауд.

Напомним, обозреватель американской газеты The Washington Post Джамаль Хашукджи пропал 2 октября на территории Турции. Журналист вошел в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего бесследно исчез.

Позднее генпрокуратура Саудовской Аравии заявила, что Хашукджи погиб в результате ссоры с сотрудниками консульства. Однако генеральная прокуратура Турции считает, что убийство Хашукджи было спланированным. По данным ведомства, в здании консульства журналист был задушен, а его тело расчленено и уничтожено.