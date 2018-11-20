Россия и Малайзия могут укрепить связи: The Diplomat проанализировал отношения двух стран

Федеральное агентство новостей публикует перевод статьи Boosting Malaysia-Russia Relations («Как Россия и Малайзия могут в ближайшем будущем укрепить свои связи»), размещенной на портале The Diplomat.

Недавно в Сингапуре завершился 33-й саммит АСЕАН. Ежегодная региональная встреча привлекла множество национальных лидеров, среди которых были президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Примечательно, что Путин был вторым лидером, с которым Махатхир провел двустороннюю встречу, сразу после саммита с принимающей стороной — премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном. Путин также решил встретиться с Махатхиром сразу после встречи с президентом Сингапура Халимой Якоб. Учитывая общие интересы обеих стран в области истребителей и торговли, весьма вероятно, что Малайзия и Россия будут стремиться к более глубокому сотрудничеству в будущем.

В настоящее время Малайзия имеет в общей сложности 28 российских военных самолетов. Из них 18 самолетов Су-30МКМ были закуплены предыдущим правительством в 2003 году и введены в эксплуатацию двумя партиями в 2007 и 2009 годах. Остальные 10 — истребители МиГ-29, которые начали работу в Королевских ВВС Малайзии в 1994–1995 годах. В прошлом году, при тогдашнем премьер-министре Наджибе Разаке, был обнародован план покупки самолетов на сумму 2 млрд долларов — с целью заменить 15-летние МиГ-29. Однако после неожиданной победы Махатхира на выборах 2018 года закупка была временно приостановлена.

Новое правительство объявило, что из-за бюджетных ограничений несколько планов ВВС Малайзии, включая закупку на сумму 2 млрд долларов, будут отложены. Но позже новоназначенный министр обороны Мохамад Сабу пожаловался, что из 28 российских истребителей в настоящее время функционируют только четыре. Так что очевидно, что у Малайзии существует острая потребность в военных самолетах. Чтобы закрыть эту потребность, можно либо научиться ремонтировать существующие самолеты, либо закупить новые.

С точки зрения ремонта и модернизации обратиться к России — оригинальному производителю — является единственным верным вариантом. Более того, похоже, что Махатхир склоняется именно к модернизации, так как, по сообщениям, он сказал Путину, что Малайзия хотела бы узнать, как обслуживать и ремонтировать самолеты.

Военно-техническое сотрудничество между Россией и Малайзией началось в 1994 году и углубилось после создания российско-малайзийской межправительственной комиссии в 1999 году. Если Малайзия решит обратиться к России за дополнительной помощью по обслуживанию истребителей, то различные обмены и коммуникации — от техники до обмена опытом — между двумя странами будут осуществляться более регулярно. Кроме того, шанс на возрождение может получить предложенная в 2016 году идея совместной разработки военной техники.

Если Махатхир вместо этого решит возобновить план закупок ВВС, то одним из вариантов будет российский МиГ-35 наряду с французским Rafale и британским Eurofighter Typhoon. Однако Rafale намного дороже МиГ-35 — один Rafale (130 млн долларов) стоит примерно как два МиГ-35 (55 млн долларов за самолет), не говоря уже о Eurofighter Typhoon, который еще дороже Rafale, — его цена составляет 175 млн долларов.

В то время как улучшение обороноспособности имеет большое значение для новой правящей коалиции в Малайзии, главным приоритетом является контроль и сокращение огромного дефицита бюджета. Из-за этого правительство уже приостановило несколько инфраструктурных мегапроектов, и если оно решит приобрести новые истребители, то, вероятно, выберет более дешевый вариант. По данным государственного информационного агентства Малайзии Bernama, Путин также сказал Махатхиру, что Россия заинтересована в продаже самолетов Малайзии.

Помимо обороны на встрече двух лидеров, естественно, был затронут вопрос торговых связей. В последние годы Россия делает упор на развитие нефтяных экспортно ориентированных отраслей, а в 2015 году был запущен Российский экспортный центр, государственный институт поддержки несырьевого экспорта. Малайзия на протяжении десятилетий проводит экспортно ориентированную индустриализацию, и расширение торговли является частью стратегии развития, опубликованной новым правительством, коалицией «Пакатан Харапан» («Альянс надежды»).

Безусловно, торговым отношениям двух стран есть куда расти. Малайзия не входит в число ведущих торговых партнеров России, и наоборот. Кроме того, более половины экспорта товаров из Малайзии в Россию приходится на машины, оборудование и аппаратуру, а более 70% экспорта из России в Малайзию составляют минеральные продукты, что говорит о большом потенциале для диверсификации торгового сотрудничества.

Махатхир, как известно, стремится диверсифицировать внешние отношения своей страны и давно выступает за баланс сил между великими державами. Россия, с ее сильной армией, безусловно, является одной из великих держав, с которыми Махатхир хотел бы наладить отношения. Между тем отношения России с Западом в последние годы остаются напряженными, поэтому связи со странами Азии, особенно Юго-Восточной Азии, играют важную роль во внешней политике России.

Вероятно, именно поэтому Путин в этом году впервые принял участие в саммите в Восточной Азии в качестве официального участника (ранее он присутствовал на первом саммите в 2005 году в качестве гостя). При всем этом Малайзия является третьей по величине экономикой в Юго-Восточной Азии, а новый премьер-министр страны известен своей критикой Запада.

Так что углубление двусторонних отношений представляет интерес как для Малайзии, так и для России. Сотрудничество в области обороны и торговли является наиболее вероятным развитием событий, которое будет служить национальным интересам обеих стран.