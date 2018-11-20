Обсерватория важнее домов: активисты пытаются остановить стройку в Пулково через суд. ФАН-ТВ

В Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга прошло заседание с участием активистов Пулковской обсерватории, Службы государственного строительного надзора и экспертизы и АО «Пулково-Цветы». Предмет спора — законность разрешения на строительство жилых домов на территории обсерватории.

В октябре 2016 года директор обсерватории Назар Ихсанов согласовал разрешение на строительство жилого массива в защитной парковой зоне организации. С тех пор активисты начали вести борьбу с застройкой. По их словам, в непосредственной близости с обсерваторией планируется постройка ЖК на 100 000 человек. Его появление, уверены истцы, будет мешать дальнейшим наблюдениям.

«В защитной парковой зоне Пулковской обсерватории массово строить нельзя с целью сохранения астрономических наблюдений. Зоны устанавливали даже не в СССР. Это сделал еще император Николай I, именно для того, чтобы застройка не мешала астрономическим наблюдениям: ни светом, ни подъемом теплого воздуха. Самый главный и самый ценный сектор астрономических наблюдений — это южный сектор, сейчас он приговорен к застройке. В мире осталось две таких обсерватории: вторая под Вашингтоном, и она хуже, она не такая сильная», — говорит административный представитель стороны истца, Владимир Чернышев.

Правда, в судебном заседании больше речь шла не о том, насколько будет мешать ЖК астрономическим наблюдениям, а о земле, на которой будут стоять дома, — один из участков, отданных под строительство, попадает под территорию блокадного кольца.

Представители ответчика комментарии давать отказались. В зале суда они уверяли, что сторона истца не дала точного объяснения, какой вред будет причинен земельным участкам при застройке, и не предъявила документов. Разрешение на строительство, по их словам, соответствует правилам застройки, а блокадного кольца, как объекта культурного наследия, не существует, его границы не определены.

Чем закончится противостояние астрономов и представителей власти и бизнеса пока неизвестно, следующее заседание состоится в середине декабря.