Сирия, 20 ноября. Курды арестовали пятерых беженцев в Ракке по фейковому обвинению. Войска САР отразили нападение «Джебхат ан-Нусры»1*** в юго-восточной части Идлиба. Один радикал SDF**** погиб в результате взрыва СВУ в Манбидже на северо-востоке Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: выпустили мины по позициям террористов к северу от Хамы в ответ на недавние обстрелы-провокации боевиков; отразили нападение «Тахрир аш-Шам» в юго-восточной части Идлиба.

Сирийская свободная армия** (ССА): потеряла 25 своих радикалов в ходе недавних междоусобных боев в Африне.

Курды: лишились одного из своих бойцов, погибшего в результате взрыва СВУ в Манбидже; арестовали пятерых беженцев в Ракке по фейковому обвинению.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): обезвредила бомбу вблизи своих позиций к северу от Идлиба, предположительно заложенную протурецкими боевиками.

Провинция Алеппо

Группировка «Ахрар аш-Шаркия», выступавшая в ходе недавних междоусобных столкновений в Африне на стороне «Шухады аш-Шаркии», опубликовала данные о потерях сторон во время боев. Согласно этому отчету, обнародованному местным новостным Twitter-ресурсом (@riseupforafrin), были убиты 25 радикалов протурецкой Сирийской свободной армии (ССА). Сами отряды «Ахрар аш-Шаркии» потеряли 13 своих бойцов. Также подчеркивается, что решение покинуть город на северо-западе провинции Алеппо было принято ими самими в целях спасения мирных жителей. Напомним, накануне сообщалось, что в ходе междоусобиц боевиков погибли или были ранены несколько десятков гражданских лиц.

В одном из районов города Манбидж к северо-востоку от Алеппо прогремел взрыв. По данным военного источника в Telegram (@aheey555), в квартале Аль-Каджли сработало СВУ, заложенное в автомобиле курдских бойцов Демократических сил Сирии (SDF). В результате один радикал погиб, еще трое были ранены. Предполагается, что бомба могла быть установлена протурецкими боевиками ССА. В настоящее время так называемая курдская полиция «Асайиш» изучает обстоятельства случившегося.

Провинция Идлиб

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) смогли отразить очередное нападение террористов, преимущественно из состава исламистского альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», на юго-востоке провинции Идлиб. По информации военного источника в Twitter (@IvanSidorenko1), боевики пытались атаковать со стороны населенного пункта Хувейн Аль-Кебир в направлении поселения Мушайрифа, однако, встретив мощное противодействие войск САР, были вынуждены отступить назад.

Боевики «Джебхат ан-Нусры» обезвредили самодельную придорожную бомбу, посаженную неизвестными вблизи позиций «Тахрир аш-Шам» на окраине поселения Кефрая к северу от Идлиба, сообщает в Twitter (@HKaaman) местный источник. Согласно предположениям главарей «Ан-Нусры», взрывное устройство могло быть заложено членами объединения исламистов «Джебхат Тахрир Сурия», которое поддерживает Турция, дабы распространить свое влияние на приграничные северо-западные районы САР.

Провинция Ракка

Бандгруппы «Асайиш» арестовали в Ракке пятерых перемещенных лиц, прибывших с юго-востока провинции Дейр-эз-Зор. Сами курдские радикалы уверяют, что поводом к задержанию стало обнаружение у беженцев поддельных паспортов. Тем не менее, уверены источники портала Qasioun News, данные обвинения с большой долей вероятности являются фейковыми, поскольку таким образом курды постоянно задерживают граждан арабской национальности, не согласных с незаконным пребыванием на северо-востоке САР отрядов «Демократических сил». Напомним, 25-го октября в административном центре провинции были арестованы 25 женщин, вышедших на акцию протеста с целью добиться освобождения своих сыновей и мужей из тюрем SDF.

Провинция Хама

Правительственные силы, дислоцирующиеся на окраине прифронтового поселения Аль-Хамамият в нескольких километрах к востоку от Керназа, выпустили мины по опорным пунктам джихадистских бандформирований в окрестностях оккупированного города Кафр Зета в ответ на недавние нарушения террористами режима перемирия, передает местный Twitter-ресурс IDLIB PLUS. Сведения о причиненном боевикам уроне уточняются. Источник в Telegram (@aheey555), кроме того, сообщает, что подразделения САА также ведут огонь по позициям исламистов около населенных пунктов Аль-Арбаин и Аз-Зака к северу от Хамы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)