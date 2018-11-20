Штаты не одобряют: Трамп не исключил, что саудовский принц знал об убийстве Хашукджи

Вашингтон, 20 ноября. Президент США Дональд Трамп не исключил, что саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд был в курсе убийства журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, несмотря на неопределенность в расследовании Вашингтон продолжит тесное партнерство с Эр-Риядом. Об этом говорится в заявлении американского президента.

«Наши разведывательные ведомства продолжат оценивать всю информацию, но вполне может быть, что наследный принц знал об этом трагическом событии​​​. Может быть, знал, а может быть — и нет!» — отметил Трамп.

При этом глава Белого дома назвал ужасным совершенное преступление, и подчеркнул, что Штаты его не одобряют.

Напомним, саудовский журналист исчез 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Впоследствии сообщалось о том, что Хашукджи был жестоко убит во время собеседования, его тело расчленили, а лицо изуродовали до неузнаваемости.

Ряд стран, в том числе Россия, Великобритания и США, потребовали провести объективное расследование произошедшего. В Евросоюзе назвали убийство журналиста «ужасающим преступлением».

Ранее стало известно, что саудовского принца могут лишить престола из-за дела журналиста. При этом, как сообщал Reuters, никакие действия предприниматься не будут до смерти его отца – 82-летнего короля Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда.