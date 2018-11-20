Следователей СК РФ поймали с поличным при получении взятки в 5 млн рублей

Москва, 20 ноября. Двое следователей СК РФ Сергей Дубинский и Андрей Тринев задержаны с поличным при получении взятки в размере 5 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере путем вымогательства группой лиц, занимающих государственную должность).

«Они подозреваются в получении взятки в размере не менее 5 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следователями центрального аппарата совместно с Управлением «М» ФСБ России указанные лица задержаны с поличным. В ближайшее время планируется предъявление им обвинения, после чего следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения», — рассказала Петренко ТАСС.

Ч.6 ст.290 УК РФ предусматривает в качестве максимального наказания лишение свободы сроком от 8 до 15 лет со штрафом в размере 70-кратной суммы взятки и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 15 лет.