Держалась до последнего: Лолита отменила концерт из-за проблем со здоровьем​​​​​​​

Москва, 20 ноября. Российской эстрадной певице Лолите Милявской стало плохо в Могилеве во время ее гастрольного тура по Белоруссии. О состоянии здоровья исполнительницы рассказал ее концертный директор Эдуард Хруцкий.

Во время выступления в Могилеве у артистки резко подскочило давление. По словам зрителей, певица держалась на сцене до последнего, однако в какой-то момент плохое самочувствие пересилило, и организаторам пришлось остановить концерт, пишет KP.Ru.

Медики диагностировали гипертонический криз, однако, отметил концертный директор, волноваться не о чем, Милявская уже чувствует себя лучше.

«Лолита чувствует себя отлично, ее здоровью ничего не угрожает. Возможно, скачок произошел из-за смены погоды, так бывает у метеозависимых людей», — цитирует Хруцкого News.ru.

При этом он добавил, что певица готова вернуться к установленному концертному графику, и пообещал, что отмен выступлений больше не будет. Стоит отметить, что на гастроли исполнительница направилась по случаю своего юбилея, Милявской исполнилось 55 лет. Выступления пройдут с 15 ноября по 9 декабря, передает «Пятый канал».

Ранее Милявская поручила развеять ее прах после смерти над Украиной. Об этом российская певица с украинскими корнями заявила в своем завещании. По ее словам, это способ воссоединиться с родиной после того, как Киев запретил ей въезд в страну.

