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Швеция настаивает на участии стран-партнеров в военной программе ЕС

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Швеция настаивает на участии стран-партнеров в военной программе ЕС

Брюссель, 20 ноября. Швеция настаивает на участии стран, которые не входят в состав Евросоюза, в программе Постоянного структурированного оборонного сотрудничества (PESCO) и Европейском оборонном фонде. Об этом заявил глава министерства обороны Швеции Петер Хультквист по итогам заседания министров обороны стран ЕС в Брюсселе.

«В Швеции есть промышленные предприятия, принадлежащие, в частности, американцам и англичанам, и для нас важно, чтобы и такая промышленность могла участвовать в различных проектах», — отметил он.

Он также добавил, что Стокгольм рассматривает данную проблему с учетом важности трансатлантического сотрудничества с Великобританией и Норвегией.

Стоит отметить, что программа PESCO предполагает тесное сотрудничество стран ЕС в сфере безопасности и обороны. Программа также предполагает оптимизацию военной-промышленности стран ЕС и совместные действия при планировании военных операций. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что вооружения, разрабатываемые в рамках PESCO должны быть доступны альянсу.

Автор: Артем Никулин
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