Путин пообещал масштабное переоснащение ВС РФ

Москва, 20 ноября. Темпы переоснащения российских войск более современным оружием в целом обеспечиваются, при этом особое внимание отдается разработке и поставке в армию перспективных систем и комплексов. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер во вторник провел совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа. В ходе заседания российский лидер подчеркнул, что к 2021 году в соответствии с новой госпрограммой вооружения доля современного оружия и техники в армии и на флоте составит не менее 70%.

«Такое масштабное переоснащение войск позволит решать весь комплекс современных и перспективных задач, стоящих перед Вооруженными силами РФ, и, в первую очередь, по сохранению стратегического паритета и надежной защите России от внешних угроз», — отметил президент.

Ранее на совещании глава России рассказал о новом вооружении и технике для российской армии. По словам президента, ВС РФ в 2018 году пополнили свыше 70 самолетов и вертолетов, 80 беспилотных летательных аппаратов, 5 кораблей, 250 танков и бронемашин. Поставка вооружения в ВС РФ осуществлялась в рамках заданий гособоронзаказа.