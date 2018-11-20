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Появилось видео с наказывающей учеников скакалкой учительницей из Северодвинска

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Появилось видео с наказывающей учеников скакалкой учительницей из Северодвинска

Северодвинск, 20 ноября. Учитель физкультуры из Северодвинска наказывала учеников скакалкой. Видео появилось в Сети.

Замглавы администрации города Ирина Сахарова сообщила, что мэр города поручил провести служебное расследование. Она добавила, что к делу подключились комиссия по делам несовершеннолетних, органы опеки, управление образования, правоохранительные органы.

«Это вопиющий случай несоблюдения педагогической этики педагогом одной из школ», — заявила Сахарова, передает «360».

Чиновница добавила, что глава Минобразования Архангельской области встретится с директорами школ и напомнит им про этические нормы в работе с детьми.

На опубликованных кадрах видно, что учительница считает удары скакалкой. Она «наказала» мальчика и девочку. Напомним, что это не первый случай в России, когда учитель нарушает этические нормы. Ранее педагог из Пушкина назвала детей убогими.

Автор: Ирина Селезнева
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