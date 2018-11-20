Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Раде не удалось переименовать Днепропетровскую область Украины

258
0 Оставить комментарий

Раде не удалось переименовать Днепропетровскую область Украины

Киев, 20 ноября. Верховной раде не удалось направить законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую на экспертизу в Конституционный суд (КС) Украины.

За направление документа выступили 207 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Спикер Рады Андрей Парубий убежден, что парламент не сдастся и отыщет способ переименовать Днепропетровскую область, и парламентарии внесут новое постановление.

Раде не удалось переименовать Днепропетровскую область Украины

После 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот, Киев начал проводить так называемую политику «декоммунизации». В рамках нее в стране подверглись переименованию сотни городов и улиц. В частности, название Днепропетровска изменилось на Днепр, а Кировограда — на Кропивницкий, однако области по-прежнему имеют свои старые названия — Днепропетровская и Кировоградская. Для их переименования требуется внесение правок в основной закон Украины, поскольку названия закреплены в конституции.

Во вторник стало известно, что депутаты Верховной рады Украины все же «стерли» Кропивницкий район с карты Украины. Проект постановления поддержал 231 парламентарий.

Автор: Екатерина Кухарева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.