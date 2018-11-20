Российский космонавт рассказал, как экипаж МКС спасается от солнечной радиации

Москва, 20 ноября. Находящийся на Международной космической станции (МКС) российский космонавт Сергей Прокопьев рассказал, как экипаж спасается от солнечной радиации.

По его словам, во время сильных вспышек на Солнце экипаж МКС защищал свои каюты от солнечной радиации с помощью влажных салфеток.

«Экипаж иногда увеличивал количество защиты в каютах, то есть увеличивал количество влажных салфеток в пакетах, которые укладываются прямо вдоль стены, и это уменьшает количество поглощенной радиации», — рассказал Прокопьев во время трансляции на сайте «Роскосмоса».

По его слова, вода является одним из лучших способов защиты от проникновения солнечной радиации. Он также добавил, что в ходе нынешней экспедиции подобных вспышек не происходило, поэтому космонавтам не приходилось принимать меры для защиты от солнечной радиации, передает «Царьград».