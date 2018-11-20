Путин напомнил Европе о газе: Россия хочет спасти Старый Свет от статуса «криптоколонии» США

Ноябрьская поездка президента РФ Владимира Путина в Турцию, как водится, вызвала шквал комментариев, диффамирующих его и Россию в целом. Тут всякое лыко пошло в строку: и «ненужный» Европе, по сравнению с американским СПГ, российский природный газ, и интересы «погрязшего в долгах» «Газпрома», и «зависимость от турок в Сирии».

Но, при всем своеобразии позиций официальной Анкары, в том числе по крымской проблеме, Турция, тем не менее, является необходимым и в достаточной степени ответственным союзником нашей страны на Ближнем Востоке. Это подтверждается словами президента Реджепа Эрдогана о развитии военно-технического сотрудничества с Россией, о целом ряде совместных инфраструктурных проектов (включая АЭС Аккую), о рынке услуг для российских туристов и целевом ориентире в 100 млрд долл. в двусторонней торговле.

Более того, все это происходит в рамках «ближневосточного треугольника» с участием Москвы, Анкары и Тегерана, что, в свою очередь, проецируется на отношения Турции с США, Израилем и Саудовской Аравией. Поэтому можно сказать, что это 80-миллионное государство, 17-я экономика мира, в настоящее время и на ближайшую обозримую перспективу практически полностью прописано по эту сторону глобальных геополитических баррикад. Нынешняя Турция вызывает нешуточное раздражение США и их союзников по «коллективному Западу», особенно после неудачной попытки военного переворота и свержения Эрдогана в июле 2016 года.

Да, та речь, которую президент России произнес в Стамбуле 19 ноября 2018 года, — конечно, не настолько претендует на роль «исторической», как его Мюнхенская 2007 года и Валдайская 2014 года речи, или же Федеральное послание 2018 года. Обычная, «рабочая» речь по вполне конкретному поводу: завершена прокладка двух ниток трубопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря на глубине до двух километров и общей протяженностью свыше 1800 километров. До завершения всего проекта в целом — еще больше года. Еще нужно достроить всю наземную инфраструктуру, чтобы более 30 млрд кубометров российского газа пошли в Турцию и Южную Европу.

Но суть была не в этом. Суть была в том, что Владимир Путин, обращаясь к турецкому президенту и воздавая должное его политической воле, благодаря которой, несмотря ни на какие препятствия изнутри и извне, стало возможным взаимовыгодное сотрудничество с Россией, обратился прежде всего к Европе. Именно там сейчас в решающую фазу вступает битва за строительство «Северного потока — 2», там же звучат речи о том, что после реализации этого проекта «русские захватят Киев».

Это не Эрдогану и другим участникам торжественной церемонии в Стамбуле, а немецким партнерам и остальной Европе российский президент напомнил о том, что газ — «самый экологичный вид первичной энергии и самый востребованный сегодня в мире». Что добыча и транспортировка газа — это не просто бурение дырки в земле, а «сложная работа, связанная с применением высоких технологий», поскольку «в ходе строительства применяются самые новые технологические решения, используется самая современная техника, соблюдаются наиболее строгие экологические стандарты и нормы». Что «Россия является надежным поставщиком природного газа, устойчиво обеспечивает турецкую экономику экологичным и экономически эффективным видом топлива».

И, конечно же, это был вполне понятный сигнал «православным братьям» из Румынии, Болгарии и Греции относительно того, к каким последствиям неизбежно приводит беспрекословное следование этих государств и их «элит» в фарватере американских авианосных ударных групп и танкеров, заполненных сжиженным сланцевым газом.

Дело ведь не в том, что у «Газпрома» якобы нет покупателей на добываемое им «голубое золото», а у России в целом не хватает-де «нефтегазодолларовой» выручки от экспорта энергоносителей. Нет, как заявил в октябре зампред правления «Газпрома» Александр Медведев, по итогам 2018 года корпорация поставит в Европу рекордный объем: до 205 млрд «кубов» газа по 248 долл. за 1000 кубометров, что соответствует 50,84 млрд долл.

Речь идет о том, что при помощи поставок газа Россия хочет повлиять на политические приоритеты ЕС, где после «Брекзита» решающую роль приобрело влияние немецко-французского альянса, хочет спасти Старый Свет от «атлантического партнерства» и статуса «криптоколонии» США. Тем более что это, по большому счету, соответствует и интересам самого Евросоюза, который в условиях смещения центра мировой экономики и политики из Атлантического в Тихоокеанский регион рискует оказаться в состоянии глубокой периферии гибнущей американской империи, утратив свои нынешние конкурентные преимущества, прежде всего технологические.

Это сложнейшая политическая задача, одним из этапов решения которой, несомненно, можно считать нынешнюю поездку российского президента в Турцию. Именно это и вызывает такую острую реакцию со стороны разного рода «друзей России».