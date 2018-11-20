Депутат Нарсовета предложил наладить выпуск боевых роботов в ДНР

В Донецкой народной республике, возможно, будет налажен выпуск боевых роботов. Об этом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Народного совета ДНР II созыва, глава республиканского Союза писателей Федор Березин.

«Знаете, мы ведь промышленный регион, — напомнил он. — Я недавно был на одном маленьком предприятии — тут, в ДНР. Не буду говорить, на каком. Они сами делают 3D-принтеры, сами их продают. Человек сидит, пишет программы, а в это время штук двадцать этих принтеров работают. И делают то, что продается! И этот принтер сделан у нас! Да, то, что туда заправляется, ввозится откуда-то из-за рубежа».

По словам собеседника ФАН, республике, которую пока мало кто в мире признал, нужно использовать это, сделав преимуществом, вместо того чтобы терпеть издержки, связанные с этой ситуацией.

«Я скажу вам сейчас крайне крамольную вещь, — заявил Березин. — Мы же непризнанные республики. А значит, можем воровать технологии у кого хотим! Нам же никто не может ничего запретить. Судиться с нами? Ну признайте нас сначала, тогда будем судиться, платить долги. А так мы можем все что угодно делать — любое производство. Мы же незаконные, вы так считаете! Нам надо извлекать выгоду из того, что есть».

«Мы можем делать лучшее оружие в мире и проверять его на войне. Я вот призываю производить военных роботов и готов эту инициативу возглавить. Давайте производить боевых роботов, начиная с беспилотников!» — уверен депутат Народного совета Донецкой народной республики.

Напомним, что Федор Березин является известным писателем-фантастом. Вооруженный конфликт на обломках Украины он описал еще в романе «Украинский фронт», вышедшем в 2010 году. Эта книга была запрещена на Украине.

По итогам выборов, прошедших в регионе 11 ноября 2018 года, глава СП ДНР вошел в Народный совет II созыва от общественного движения «Донецкая республика».