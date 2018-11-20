Порошенко пообещал развернуть новую морскую охрану на всем побережье Украины

Киев, 20 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что до конца 2018 года будет создано новое управление морской охраны, которое возьмет под свой контроль всю морскую границу от Измаила до Мариуполя. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

«До конца года будет развернуто, по моему приказу, новое региональное управление морской охраны, которое возьмет под плотный контроль всю морскую границу от Измаила до Мариуполя», — заявил Порошенко.

Он также напомнил, что ранее на побережье Азовского моря были развернуты силы оперативного реагирования. По его словам, в ближайшие два года они получат легкие вертолеты.

Напомним, в середине сентября Украина разместила на побережье Азовского моря подразделения морского спецназа. Позднее в Киеве заявили, что до конца 2018 года в регионе будут размещены около тысячи бойцов спецназа и 270 десантников.