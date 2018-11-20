США вводят новые санкции против российских компаний 

Вашингтон, 20 ноября. США ввели санкции против российских компаний «Промсырьеимпорт» и Global Vision Group по подозрению в поставках нефти из Ирана в Сирию. Кроме того, ограничительные меры затронут первого заместителя главы предприятия «Промсырьеимпорт» Андрея Догаева. Об этом сообщили в американском министерстве финансов.

Помимо «Промсырьеимпорта» и ООО «КГК» (английское название Global Vision Group) в список ограничительных мер со стороны Вашингтона попали иранская компания Tadbir Kish и шесть физических лиц, включая Догаева. Американские власти подозревают, что эти компании якобы причастны к поставкам иранской нефти в Сирийскую Арабскую Республику (САР) в обход санкций США.

Напомним, президент США Дональд Трамп 8 мая заявил о выходе Вашингтона из соглашения с Ираном по ядерной программе, которое было достигнуто в 2015 году «шестеркой» стран, куда входит и Россия. Глава США объявил о восстановлении ограничительных мер против иранской стороны, в том числе в отношении тех стран, что сотрудничают с Ираном.

Впоследствии Вашингтон ввел новые санкции против Тегерана. Ограничительные меры затронули банковскую сферу, энергетику, судоходство и судостроение в Иране. В общей сложности с уже введенными ограничительными мерами это наиболее жесткие санкции, которые Белый дом когда-либо вводил против Тегерана.