Порошенко продал «Кузницу на Рыбальском» за 300 миллионов долларов

Киев, 20 ноября. Компания «Эвинз лимитед» выкупила у инвестиционных фондов президента Украины Петра Порошенко и депутата Верховной рады Игоря Кононенко простые именные акции судостроительного завода «Кузница на Рыбальском» общей стоимостью 300 миллионов долларов.

О готовящейся продаже завода ранее сообщала его пресс-служба, уточнив, что обе стороны сделки ждут разрешения украинской антимонопольной службы. Это разрешение было получено на днях – антимонопольный комитет Украины дал согласие на приобретение более 50% акций «Кузницы на Рыбальском» бенефициару группы «ТАС» украинскому бизнесмену Сергею Тигипко.

Компания приобрела всего 3,225 миллиона простых именных акций завода, из которых более 2,5 миллиона — у фонда Порошенко и свыше 690 тысяч акций — у фонда Кононенко. Покупка обошлась Тигипко в 300 миллионов долларов, передает агентство УНИАН.

Напомним, данный завод расположен в Киеве и производит танкеры, сухогрузы, контейнеровозы, рыболовные траулеры и другие суда специального назначения.

Ранее Порошенко призвал граждан Украины не доверять мнениям экспертов, которые ставят под сомнение присоединение к Европейскому союзу и НАТО.