Экс-супругу Джигарханяна приговорили к 200 часам обязательных работ и штрафу

Москва, 20 ноября. Бывшую супругу Армена Джигарханяна и экс-директора его театра Виталину Цымбалюк-Романовскую приговорили к 200 часам обязательных работ и штрафу, сообщила ее адвокат Лариса Широкова.

Цымбалюк-Романовскую признали виновной по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Судебный участок мирового судьи № 310 вынес ей приговор.

«[Судья]назначила ей наказание в виде 200 часов обязательных работ и 200 тысяч штрафа», — приводит слова Широковой ТАСС.

Отметим, что обвинение требовало для подсудимой 250 часов обязательных работ. Защита бывшей супруги Джигарханяна намерена обжаловать приговор.

Напомним, как установило следствие, Цымбалюк-Романовская установила камеру в одном из рабочих кабинетов театра. Видео было показано на одном из центральных каналов.

В это время мать Цымбалюк-Романовской обвинила юриста Элину Мазур в разглашении частных сведений на ток-шоу Андрея Малахова. Возбуждено уголовное дело, передает «Царьград».