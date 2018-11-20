Каламанов: Говорить о выходе России из ОЗХО преждевременно

Гаага, 20 ноября. Обсуждение вопроса о выходе России из состава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) преждевременно. Об этом заявил глава российской делегации на 23-й Конференции стран-участниц Конвенции о запрещении химического оружия Георгий Каламанов.

«Преждевременно говорить об этом вопросе (выходе РФ из ОЗХО — Прим. ФАН). Мы проанализируем текущую ситуацию. Безусловно, Россия будет делать определенные выводы», — сказал Каламанов.

Напомним, минувшим летом в ходе специальной сессии Конференции государств-участников КЗХО в Гааге было принято решение о расширении мандата ОЗХО, который организации право устанавливать виновных в применении химического оружия.

Позднее Россия и Китай предложили создать международную группу экспертов для проверки законности решения по расширению мандата ОЗХО, однако данная инициатива была отклонена. Накануне постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что решения организации направлены против России.