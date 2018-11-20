В посольстве РФ в Италии рассказали о состоянии пострадавшего в римском метро

Москва, 20 ноября. В римской больнице остался всего один наш соотечественник, который месяц назад пострадал во время серьезного инцидента в столичном метро, случившегося перед матчем группового этапа футбольной Лиги чемпионов между «Ромой» и ЦСКА.

Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщили в посольстве Российской Федерации в Италии. Советник и пресс-секретарь дипломатического ведомства Дмитрий Гурин, кстати, в ходе разговора посетовал, что наши средства массовой информации уже не интересуются данной темой.

«На сегодняшний день в римском госпитале находится один российский гражданин, пострадавший в результате аварии эскалатора метрополитена, имевшей место накануне футбольного матча между командами «Рома» и ЦСКА, — сообщил он. — Его состояние стабильное».

Дипработник добавил, что с мужчиной находятся в контакте его родственники и близкие. И со стороны российского посольства России в Италии ему оказывается постоянное внимание.

Инцидент в римском метро произошел 23 октября — в результате ускорившегося эскалатора пострадали примерно двадцать человек, в основном болельщики ЦСКА. Тут же на них была возложена вина за случившееся. Однако российские фанаты опровергли обвинения в том, что они якобы прыгали на этом эскалаторе.