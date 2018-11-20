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Быстро, легко и удобно: глава Минтранса РФ рассказал о своих транспортных предпочтениях

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Быстро, легко и удобно: глава Минтранса РФ рассказал о своих транспортных предпочтениях

Москва, 20 ноября. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в неслужебных поездках по городу предпочитает использовать общественный транспорт. Об этом он рассказал на форуме «Транспорт России».

«Я в своих неслужебных поездках по городу предпочитаю использовать общественный транспорт», — сказал глава ведомства.

Рассказывая о своих транспортных предпочтениях на полях мероприятия, руководитель Минтранса отметил, что передвигаться на общественном транспорте — «быстро, легко и удобно».

Быстро, легко и удобно: глава Минтранса РФ рассказал о своих транспортных предпочтениях

Ранее специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) узнали, какой вид общественного транспорта россияне считают самым опасным. Почти половина граждан России (47%) назвали таковым маршрутные такси. При этом доля тех, кто считает «маршрутки» опасными среди жителей Москвы и Петербурга еще выше — 59%.

Автор: Екатерина Кухарева
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