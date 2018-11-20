Почему в Афинах студенты и анархисты пытаются поджечь полицейских. Колонка Владимира Тулина

17 ноября 2018 года в греческой столице прошло традиционное шествие в память о студентах, погибших 45 лет назад во время восстания против режима, вошедшего в историю Греции как хунта черных полковников. Оно закончилось у посольства США, где произошли яростные столкновения его участников с полицией. Имеются раненые с обеих сторон.

Как известно, при всесторонней помощи США в 1949 году власти Греции одержали победу в трехлетней гражданской войне над коммунистами.По требованию США руководство греческой армии разработало «План Прометей», который определял действия вооруженных сил по установлению контроля над страной в случае нового коммунистического восстания. Действуя по этому плану, черные полковники и совершили военный переворот 21 апреля 1967 года. Это и последующая поддержка американскими властями военной диктатуры и привело к тому, что сейчас подавляющее большинство греков считают США соучастником преступлений черных полковников.

Самое известное из этих преступлений — подавление восстания студентов Афинского политехнического университета 17 ноября 1973 года. Военные, захватив власть при помощи страны, которая называет себя главной защитницей демократии в мире, запретили целый ряд общественных организаций и все партии. В стране насильственным образом укреплялось православие: атеисты были объявлены врагами государства, а во время поста в магазинах и ресторанах была запрещена продажа мяса и мясных блюд. Действия черных полковников поддержал так называемый Константинопольский патриархат из Стамбула.

Эти действия хунты, а также отмена выборности органов студенческого самоуправления привели к активному участию студентов в различных акциях протеста. В ответ на это глава диктаторского режима Георгис Пападопулос издал указ №1347, по которому министерство обороны получило право в любой момент лишать студентов отсрочки от призыва в армию. После этого в стране начались акции гражданского неповиновения, которые переросли 14 ноября 1973 года в захват здания Афинского политехнического университета. Они провозгласили лозунг: «Хлеб-образование-свобода!», более 1500 из них остались в университете на ночь.

На следующий день тысячи студентов других университетов и учащиеся школ пришли в Политехнический университет. Жители Афин стали приносить участникам сопротивления еду и продовольствие. Студенты сумели собрать радиопередатчик, и жители Центральной Греции услышали в радиоэфире: «Говорит Политехнио! В эфире студенческая радиостанция греческих борцов за свободу. Долой хунту! Долой Пападопулоса! Американцы — вон из страны! Нет фашизму! Хунта падет от руки народа».

Студенты в Патрах и Салониках также захватили свои университеты. К обеду следующего дня возле университета собрались почти 150 тысяч человек из разных районов Греции.

Хунта ввела военное положение в Афинах и атаковала собравшихся слезоточивыми бомбами, снарядами и гранатами. Американские войска на базах в Греции были приведены в состояние полной боевой готовности. Чтобы ослабить действие газа, люди, оставшиеся возле университета, стали разжигать костры. Вскоре раздались снайперские выстрелы и несколько человек погибли, но другие люди стали строить баррикады.

Тогда в ночь на 17 ноября черные полковники бросили против безоружных протестующих 25 танков АМХ-30. Был выключен свет в университете, танк сбил входные ворота во двор университета, на которых сидели студенты, а следом ворвались армия и полиция. К утру студенческое выступление было подавлено. Официально хунта объявила, что погибших не было, но, по разным данным, в университете и на соседних улицах погибли от 23 до 40 человек. Также были ранены 1103 человека и около 2400 арестованы.

Однако победа над студентами не спасла черных полковников, и через 8 месяцев они были отстранены от власти. Греция вышла из военной структуры НАТО, но через шесть лет туда вернулась. Название университета — Политехнио — стало и названием официального праздника. В этот день не работают университеты и школы, возлагаются цветы к памятникам погибших в крупных городах страны, а члены правительства возлагают венки к памятнику во дворе Политехнио, который представляет собой голову юноши. День Политехнио — 17 ноября совпадает с Международным днем студента, который отмечается в память об убитых нацистами в этот день 9 пражских студентах в 1939 году.

Если при военной диктатуре греческие университеты были лишены всех прав, то после ее свержения они получили права, которых больше нет нигде. Полиция не имеет права входить на территории университетов без разрешения ректорского совета. При этом получить его практически невозможно, так как оно должно быть единогласным, а в состав советов, кроме преподавателей, входят и студенты.

То, что Греция не только колыбель демократии, но еще и страна, поднявшая ее на недосягаемую высоту, я лично убедился на афинской улице Патриарха Григория.На глухой стене четырехэтажного дома там нарисован человек в фуражке с надписью «Полиция» на английском, а рядом большими буквами надпись на том же языке: Every cop is a criminal («Каждый полицейский — преступник»).

Отсутствие полиции, а значит и свобода от какой-либо уголовной и даже административной ответственности, сразу бросается в глаза в Афинском политехническом университете. Он находится в беломраморном памятнике архитектуры — Дворце Аверофф, но при этом он на высоту человеческого роста покрыт рисунками и надписями всех цветов радуги. Разрисованы не только стены, но и колонны, не только снаружи, но и внутри. Если надпись на английском языке, то она антиамериканская.

Вся Греция знает, что университет является местом распространения наркотиков, поэтому фигура студента, спящего посреди дня на скамейке в неестественной позе, здесь никого не удивляет. Многие из студентов состоят в различных анархистских организаций, которые прославились своими столкновениями с полицией на различных митингах и шествиях. Поэтому в университете разливают «коктейль Молотова» и хранят противогазы. В этом году еще накануне Дня Политехнио анархисты обвешали здания университета баннерами с антиправительственными лозунгами.

За прошедший год уровень жизни греков продолжал падать. Кроме того, правительство Греции в октябре 2018 года предложило министру обороны США Джеймсу Мэттису в дополнении к уже имеющейся американской базе в заливе Суда на острове Крит открыть еще три возле городов Волос, Лариса и Александруполис, а также начало переговоры об открытии базы американских ВВС на острове Карпатос. Недовольны греки и антироссийскими действиями своего руководства: высылкой дипломатов в Россию и отказом во въезде священникам РПЦ. Ожидая, что за эти действия их ждет в университете «теплый» прием, члены правительства Греции решили в этом году возложить венки к памятнику на день раньше.

Но план не сработал — возмущенные леворадикальные студенты смогли показать свое отношение к ним. Министр внутренних дел Панос Скорлеттис, министр образования Костас Гавроглу, заместитель министра обороны Панайотис Ригас, заместитель главы Службы защиты граждан Никос Тоскас и депутаты от правящей партии СИРИЗА Никос Филис, Гиоргос Дрицас и Яннис Маниос были вытолканы с территории, у них отобрали венки, а их самих обливали водой и кофе. Телевизионные журналисты, снявшие вместо скучной официальной церемонии настоящий экшен, были поражены тем, что министры и депутаты не только остались живы, но даже в больницу не попали.

Сразу после полудня 17 ноября перед входом в университет начали собираться люди. Приготовились к предстоящему шествию и власти. По пути следования были закрыты три станции метро, остановлено автомобильное движение, охрану осуществляли 5000 полицейских, летали вертолет и дроны. В 15.30 началось движение колон. Студенты несли в горизонтальном положении греческий флаг со следами крови, с которым обороняли университет, и на нем лежали красные гвоздики в память о погибших 17 ноября 1973 года. Затем в районе площади Клафмонос к ним примкнули другие колонны и все вместе двинулись по проспекту Софияс к посольству США.

Одну из колон возглавляли пять участников событий 1973 года. В рядах шествия преобладали красные флаги, люди пели песни. Позже полиция сообщила, что в акции приняли участие 10 тысяч человек. В 18 часов колоны достигли посольства США, но оно оказалось защищено не только полицейскими оцеплениями, но и рядом автобусов, которые образовывали стену. Участники шествия скандировали лозунги на греческом «Американцы — убийцы народов» и на английском «Yankee go home!» («Янки — домой!»), но никаких столкновений здесь не произошло.

Настоящая битва студентов и анархистов с полицией началась около 19.30 на улице Стурнари, на которой находится Политехнический университет. Те, кто за день до этого облили главу МВД кофе, почувствовали уверенность — и, очевидно, решив увеличить контролируемую территорию, стали строить баррикаду поперек улицы. Полиция атаковала их, и они отступили на территорию университета. Там они, взяв «коктейли Молотова» и надев противогазы для скрытия лиц и противодействия слезоточивому газу, перешли в контратаку на полицию.

Действовали студенты и анархисты слаженно. Как правило, у них было по бутылке с зажигательной смесью в каждой руке. Бросив одну бутылку в полицию, участник протеста ждал подхода товарища с двумя бутылками и только после этого бросал вторую и бежал в университет за новыми бутылками. Полиция, имитируя отступление, пытались внезапными контратаками захватить студентов, отвлекая их внимание светошумовыми гранатами. Но те были готовы к таким действиям, и, если кому-то из них грозило задержание, в полицию летела дымовая шашка, и под прикрытием дымовой завесы студенты убегали в университет.

Неожиданно появилась машина с водометом. Как пишут местные СМИ, хотя у афинской полиции есть четыре таких, против людей их еще никогда не применяли. Это внесло перелом в противоборство. Струей водомета стали сбивать с ног студентов, а также мешать их отступлению. По сообщению пресс-центра МВД Греции, всего в тот день были задержаны в Афинах 22 человека, в том числе четыре иностранца. Из них 13 уже предъявлены обвинения, и они останутся под арестом. За медицинской помощью обратились 18 участников протеста, ранены также двое полицейских.

Шествие протеста против США проходило и во втором по величине городе страны — Салоники. Там студентов ждал неприятный сюрприз. На следующий день после протестов, 18 ноября, выяснилось, что кто-то сломал железную ограду, вынул плитку из тротуара и разбил ею 12 стеклянных витрин Университета Аристотеля.

Все эти события свидетельствуют о том, что внутриполитическая обстановка в Греции накаляется. Кроме того, приближается событие, с помощью которого можно будет сменить власть без кровопролития — парламентские выборы.