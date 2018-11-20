«Зеленый свет» на освобождение всего Донбасса: чего ждут от Пушилина военные ДНР

В день инаугурации новоизбранного главы ДНР Дениса Пушилина съемочная группа Федерального агентства новостей отправилась на линию фронта в окрестностях Докучаевска, чтобы разведать военную обстановку во время торжества в столице республики и побеседовать с бойцами.

На этом участке фронта относительно спокойно по сравнению с, например, южным направлением — противник в основном использует крупнокалиберный пулемет «Утес», СПГ и стрелковое вооружение. Конечно, дело не обходится без провокаций — сегодняшнее утро не было исключением.

«Сегодня у нас спокойнее, но под утро полностью простреляли нашу линию обороны слева направо — в нашей зоне ответственности один километр. И причем будто специально с одной огневой точки стреляют по нам, а с другой — целятся по поселку», — рассказал ФАН военнослужащий Народной милиции ДНР с позывным Паук.

В такой важный для республики день бойцы особенно внимательны и осторожны, так как у противника наблюдается тенденция к попыткам срыва торжественных мероприятий в ДНР обстрелами и терактами.

К фигуре Дениса Пушилина военнослужащие относятся положительно: нового главу республики на передовой поддерживают. На вопрос о пожеланиях к нынешнему правительству бойцы отвечают одно и то же: все хотят «зеленого света» на освобождение территории всей Донецкой области.

«Пожелание только одно: дали бы нам «зеленый свет», и мы бы освободили нашу территорию. Сколько можно уже? Они нас провоцируют-провоцируют, а мы наблюдаем и наблюдаем за этим за всем… Хочется уже поставить точку в этой войне», — разъяснил Паук.

В гуманитарном комитете Генассамблеи ООН попытались сдвинуть дело о восстановлении мира в Донбассе с мертвой точки. Члены комитета приняли проект резолюции против героизации нацизма: 130 стран-участниц проголосовали «за», и всего две проголосовали «против» — Украина и США.

Представители украинской стороны аргументировали свое решение тем, что авторы резолюции манипулируют историческими фактами.

«Этим своим решением Украина поддерживает фашизм. Киев таким образом просто отказывается от своей истории и предает те идеалы, которые защищала Красная армия во времена Великой Отечественной войны. Или как иначе можно назвать то, что на Украине сносят памятники и переименовывают улицы?» — заявил военнослужащий НМ ДНР с позывным Митяй.

Бойцы республики делают все возможное, чтобы отстоять все то, за что боролись их предки во времена Великой Отечественной войны. Этого же курса придерживается и новое правительство республики.