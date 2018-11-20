Президент Молдавии расскажет в Госдуме о договоренностях с Путиным

Кишинев, 20 ноября. Президент Молдавии Игорь Додон 21 ноября выступит переде депутатами Госдумы. В ходе своего выступления Додон расскажет о планах по расширению сотрудничества между Кишиневом и Москвой, которые были согласованы на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

«Впервые за годы независимости президент Молдавии выступит перед депутатами Госдумы. Я расскажу о планах расширения сотрудничества между нашими странами, которые получили новый импульс в ходе прошедшего в октябре моего официального визита в Москву», — рассказал Додон в интервью ТАСС.

Президент Молдавии также добавил, что прошедшие в октябре переговоры с Владимиром Путиным носили прорывной характер. В ходе встречи обсуждались вопросы увеличения и расширения экспорта молдавской продукции в Россию, амнистия трудовых мигрантов, а также взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере. По его словам, эти вопросы также будут обсуждаться в ходе встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.