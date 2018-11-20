На Украине засекретили приговор по делу об инсценировке убийства Бабченко
Киев, 20 ноября. Генпрокуратура Украины засекретила приговор по делу об организации «убийства» российского журналиста Аркадия Бабченко, запретив разглашать его детали, ссылаясь на меры безопасности.
Украинское интернет-издание «Левый берег» сделало соответствующий запрос в ведомство, на который поступил ответ о том, что сведения запрещены 25 статьей закона Украины «Об обеспечении безопасности лиц, которые принимают участие в уголовном судопроизводстве».
«Разглашение таких сведений влечет за собой дисциплинарную ответственность, а в случаях, когда разглашение таких сведений повлекло тяжкие последствия — уголовную ответственность согласно действующему законодательству», — говорится в сообщении.
Напомним, 29 мая в Киеве заявили, что российский журналист Бабченко был якобы застрелен в подъезде собственного дома в Киеве. Однако вскоре стало известно, что сотрудник СМИ жив, а Киев все это время обманывал общественность.
Вскоре был задержан и организатор «покушения». Им оказался Борис Герман, занимающий пост директора частного оружейного предприятия, имеющего контракты на поставку оружия Вооруженных сил Украины в Донбасс. По решению Голосеевского района суда украинский предприниматель получил 4,5 года тюрьмы.
Как сообщал Infox.ru, в конце июня Бабченко пожаловался на жизнь после «убийства». По его словам, он сильно ограничен во всем, ему «нельзя ничего», и он «совершенно не представляет, что дальше». Своими тревогами журналист поделился на своей странице в Facebook.