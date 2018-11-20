В Союзмолоке оценили траты бизнеса на очистку воды по новым нормам

Москва, 20 ноября. Новые нормы очистки воды создают риски для производства продовольствия. Соответствующее обращение к вице-премьеру РФ Алексею Гордевву направили руководители Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Национальной мясной ассоциации, Союзмолока и Ассоциации предприятий кондитерской промышленности. Директор по связям с общественностью и госорганами Союзмолока Мария Жебит в беседе с Федеральным агентством новостей пояснила ситуацию.

С 2019 года в России вступают в силу изменениях в водоохранном законодательстве. Согласно новым поправкам, агропромышленным предприятиям запрено договариваться о повышенном содержании химвеществ в сточных водах. При выявлении факта повторного нарушения они должны будут построить локальные очистные сооружения.

По словам Жебит, нововведения представляют собой «серьезные негативные последствия для бизнеса». Она пояснила, что компаниям придется за свой счет возводить локальные очистные сооружения, стоимость которых составляет 5–6 миллионов долларов на предприятие. Кроме того, необходимо будет оплачивать их обслуживание, на что будет уходить дополнительно 0,3–0,5 миллиона долларов каждый год.

Она уточнила, что в этой отрасли работают порядка двух тысяч предприятий, которые представляют собой чаще всего небольшие региональные заводы.

«Для малых и средних предприятий такой подход равносилен закрытию, так как изыскать указанный объем средств в настоящее время, когда промышленность практически балансирует на грани рентабельности, нереально», — пояснили в Союзмолоке.

Жебит уточнила, что для предприятий пищевой индустрии, чьи стоки не отличаются от хозяйственно-бытовых, а значит не наносят ущерба, такие требования кажутся избыточными.