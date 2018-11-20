Петербургская журналистка оценила «министерскую диету» из макарошек и чая

Москва, 20 ноября. Эксперимент с «министерской диетой», на который решился депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, еще продолжается, однако российской общественности, кажется, уже очевидно, что прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц на «кефирчике и макарошках», как завещала экс-министр региона Наталья Соколова, без вреда для здоровья невозможно.

Испробовать диету, выбирая продукты исключительно из «потребительной корзины» и питаясь ими в течение восьми дней, решилась корреспондент «Народных Новостей» Валерия Маркова. На покупки она потратила 1340 рублей.

«Утром — та же [что и накануне] самая пшенка с молоком. На работе пила чай и ела два яблока. Вечером — курица с кабачками и помидорками», — отчет о третьем дне диеты еще не выглядел просьбой о помощи.

Уже на следующий день, впрочем, журналистка констатировала, что все огурцы закончились, а кофе угостили «сердобольные коллеги». Шестой день ознаменовался почти полным опустением холодильника решившейся на эксперимент журналистки.

«Съела последнее яблоко. Фрукты закончились тоже. Остался разве что чай…» — написала о шестом дне диеты Маркова.

Седьмой день журналистка провела с «надоевшие макаронами, хлебом, маслом и крупой», а еще через сутки на завтрак не осталось совсем ничего.

«Пришлось обойтись без завтрака, а вместо еды выпить несколько таблеток активированного угля: тяжесть в животе после недели такой «диеты» слишком явно давала о себе знать», — описала Маркова восьмой день.

Корреспондент пришла к выводу, что питаться продуктами из «потребительской корзины», по крайней мере человеку непривычному, весьма затруднительно. От «голых» макарон и картошки, по словам Марковой, у нее начались изжога, появилось ощущение тяжести. Катастрофически не хватало и фруктов, в результате, журналистке пришлось купить активированный уголь.