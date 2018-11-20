Это станет приговором киевскому режиму: в Госдуме прокомментировали допросы украинских священников

К гонениям Украинской православной церкви Московского патриархата на Украине официально подключились спецслужбы: митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) накануне рассказал о своем общении с сотрудниками СБУ и добавил, что на «профилактические беседы» вызвали и других архиереев епархии.

Сергей Гаврилов, председатель думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, заявил в разговоре с Федеральным агентством новостей, что ситуация на Украине находится «на грани прямого физического и морального насилия с целью заставить священнослужителей войти в новую церковь».

Митрополит Лука в опубликованном видео рассказал о своей встрече с представителями СБУ 19 ноября.

«Беседа была деликатная, корректная, — отметил священнослужитель, — я понимал, что это профилактическая беседа во избежание провокаций».

По словам митрополита, его попросили доносить спецслужбам, если кто-то за пределами Украины предложит ему сотрудничество или захочет что-либо передать с его помощью. Вопросов по автокефалии не задавали, личной позицией в этом вопросе не интересовались, документы на подпись не предлагали.

«Я архиерей Украинской православной церкви во главе с митрополитом Онуфрием, я давал присягу блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру и его Священному Синоду. И я не имею права преступить свою присягу. Если я это сделаю, я буду клятвопреступником», — заявил митрополит.

Он уточнил, что ему пока неизвестно о вызовах в СБУ других священников его епархии, но подобное приглашение уже получил архиерей Ефрем Бердянский — еще один из 82 архиереев, которые высказались за сохранение существующего статуса УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием.

«Я надеюсь на то, что украинские архиереи — смелые люди. Но единственное, чего мы можем желать — это чтобы господь отвел от них меры карательных органов, — прокомментировал происходящее на Украине Сергей Гаврилов. — Провидческими оказались слова владыки Онуфрия, который чуть более месяца назад сказал, что наступает период испытаний. То, что мы наблюдаем на Украине, — это возвращение эпохи раннего христианства, когда открыто верующих колесовали, бросали в клетки со львами, отрезали им головы, унижали физически и морально.

На мой взгляд, украинские власти ассимилировали и германский опыт, поскольку среди них немало язычников, открытых поклонников нацизма. Они многое берут из концепции «Имперской церкви», национальной церкви Третьего рейха, которая должна была быть превыше всех, отражать исключительное превосходство германского народа и полностью искоренять все другие христианские верования в Германии. Этот симбиоз страшен еще и тем, что Украина открыто заявляет о своем европейском выборе, который предполагает невмешательство государства в церковную жизнь, право на свободу вероисповедания. А сейчас мы видим нарушение этого базового принципа: государство не просто вмешивается, оно подавляет каноническую церковь, существовавшую на Украине веками, и создает жутковатый политический проект, представленный силовиками, политиками, язычниками, униатами, далекими от церкви людьми. Украинской православной церкви угрожают высылкой в Россию, захватом храмов, и это уже происходит — захвачено более 50 храмов УПЦ. От этого один шаг до массового кровопролития».

Митрополит Лука объявил о том, что в СМИ практически одновременно, как по сценарию, появились «заказные лживые статейки», где перечислены доходы священнослужителей УПЦ.

«Вспоминают все имущество моих родственников, епархиальное имущество на меня переписано, — возмутился он. — Такую информацию могут дать только органы, ее нет в открытых реестрах. Такое ощущение, что есть единый центр, и если почитать эти статьи — они все как один текст, только меняются имена и имущество. Что будет дальше? Враг рода человеческого не способен остановиться: если человек встал на эту стезю, ему тяжело будет вырваться. Люди, по чьей команде все это устраивается, заражены страшным грехом ненависти».

По мнению депутата Госдумы, открытые гонения против канонических православных верующих развернутся на Украине после легализации церковного новообразования.

«Сейчас прикладываются огромные усилия для того, чтобы сдержать радикалов, которые пытаются нападать на церкви, епархиальные управления, — сказал Сергей Гаврилов в разговоре с ФАН. — Объявление автокефалии может привести к массовому кровопролитию, а это ответственность. Но мы знаем, как спецслужбы могут заставить людей признать все что угодно, и они могут заставить священников войти в новую церковь. Без решения канонической церкви все новообразования будут дикими и оттолкнут верующих. Эти товарищи будут отправлять культы в захваченных, но пустых храмах, и это станет приговором нынешнему режиму».

Митрополит Лука, который известен своими выступлениями в защиту канонического православия на Украине и против попыток создания поместной церкви, объявил президента Украины Петра Порошенко «современным гонителем церкви». Ранее таким же титулом его наградил митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

«Не хотелось бы нынешнего главу Украины сравнивать с кем-то из страшных своими поступками героев прошлого, — заявил ФАН Сергей Гаврилов. — Человек, который только недавно участвовал в крестных ходах православной церкви, понимает: он будет отвечать за свои дела. Война с богом неизбежно скажется и на его собственном существовании. Я надеюсь, что желание победить на выборах или угодить спонсорам не перевесит инстинкт душевного самосохранения у организаторов этого процесса».

Напомним, Порошенко при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея активно лоббирует проведение так называемого объединительного собора православных церквей на Украине. Сначала это мероприятие было запланировано на 22 ноября, затем было перенесено на декабрь.

Одновременно ряду епископов УПЦ МП были переданы приглашения явиться в Службу безопасности Украины для проведения «профилактических бесед». 82 архиерея канонической УПЦ МП ранее четко заявили о своей приверженности существующему статусу УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием и 13 ноября отказались встречаться с Порошенко.