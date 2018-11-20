Москва, 20 ноября. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) уделяет крайне малое время непосредственно контролю за химоружием, все чаще делая выбор в пользу ведения политических дискуссий по Сирии и Солсбери. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов.

Во вторник он участвовал в конференции стран-членов Конвенции о запрещении химического оружия.

«Никакие технические вопросы организация сейчас не рассматривает. На вопросы по отслеживанию запасов химического оружия, контролю отводится минимальное количество времени. Мы постоянно обсуждаем скорее политические вопросы, которые касаются или Сирии, или событий, произошедших в Солсбери и Эймсбери», — сказал Каламанов.

Напомним, российские официальные лица неоднократно указывали на ангажированность подхода ОЗХО к рассмотрению ряда резонансных ситуаций, в которых якобы применялось химическое оружие. Множество вопросов к Организации по запрещению химического оружия, в частности, возникает у Москвы в контексте сирийского конфликта.

Противники законной власти САР используют химическое оружие для провокаций против Дамаска, а специалисты ОЗХО зачастую закрывают глаза на очевидные факты, чтобы выгородить западную коалицию и связанных с ней боевиков.

Объективность расследований инцидентов в Солсбери и Эймсбери у российских официальных лиц также вызывает серьезные вопросы.