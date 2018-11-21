Сирия, 21 ноября. Турция нанесла удары по позициям SDF**** на окраинах северных сирийских городов Кобани и Тель-Абъяд. Курды начали стрельбу по жителям, вышедшим на митинг против оккупации YPG в Хасаке. Иракские ВВС провели бомбардировки объектов ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили все взрывные устройства и кустарные вооружения боевиков на окраине Дамаска и в его окрестностях; обстреляли стратегические пункты управления террористов на юге Идлиба; ответили на удары джихадистов артиллерией и минометами по их позициям в Северо-западной Хаме.

Сирийская свободная армия** (ССА): переименовала часть поселков в Африне в честь убитых во время операции «Оливковая ветвь» турецких солдат; продолжала тяжелые бои с курдами между Джараблусом и Манбиджем.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): оказалось под авиаударами иракских ВВС в Юго-восточном Дейр-эз-Зоре.

Курды: подверглись ударам турецких ВС на окраинах приграничных городов Кобани и Тель-Абъяд; незаконно задержали пятерых беженцев в Ракке; заявили, что будут способны успешно вести войну с Турцией на севере САР; обстреляли мирных демонстрантов в Аш-Шаддади.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): спровоцировала очередные столкновения с армией САР на юго-востоке провинции Идлиб.

Провинция Дамаск

Командир одного из инженерных подразделений Сирийской арабской армии (САА) Али Сулейман сообщил, что саперы войск САР к данному моменту уничтожили все взрывные устройства и кустарные вооружения боевиков, найденные в ранее оккупированных районах на окраине Дамаска и в его окрестностях с момента завершения военной операции в этом регионе. Слова Сулеймана опубликовало информагентство SMM Syria. Напомним, правительственные силы, действовавшие под прикрытием российских ВКС, в текущем году полностью обезопасили столицу, зачистив ее южные кварталы, Восточную Гуту и Восточный Каламун.

Провинция Алеппо

Рядом с поселком Махсанлы, находящимся на побережье реки Саджу на северо-востоке провинции Алеппо, в прошедшие сутки вновь разворачивались бои между бандформированиями Демократических сил Сирии (SDF) и Сирийской свободной армии (ССА), сообщал новостной ресурс в Twitter (@Step_Agency). Напомним, в этом регионе в предместьях Манбиджа действует перемирие в рамках подписанной Турцией и Соединенными Штатами «дорожной карты», тем не менее режим тишины регулярно нарушается обеими сторонами.

Турецкие солдаты накануне нанесли серию ударов по блокпостам Отрядов народной самообороны (YPG) в предместьях Кобани, расположенного к северо-востоку от Алеппо за Евфратом, передавал военный источник в Twitter (@IvanSidorenko1). Большинство экспертов убеждено, что захват именно этого города станет первоочередной задачей для Анкары в ходе грядущего нового наступление против курдских группировок на севере Сирии.

Союзные Турции радикалы «Свободной армии» в минувшие сутки начали переименовывать поселки кантона Африн. Боевики обозначали захваченные у курдов деревни именами турецких солдат, убитых во время операции против YPG «Оливковая ветвь». Информационный Twitter-ресурс (@smmsyria) обнародовал фото, запечатлевшее радикалов ССА, которые заклеивают название одной из деревень на дорожном знаке около въезда в нее.

Провинция Дейр-эз-Зор

Иракские ВВС в прошедшие сутки нанесли серию авиаударов по военным объектам террористов «Исламского государства» в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор, передавал портал Sky News Arabia. Сведения об итогах воздушной операции и масштабе потерь, нанесенных джихадистам, еще формируются. В районе «Хаджинского кармана» ведут наступление курдские бандгруппы и курирующие их силы Соединенных Штатов. Тем не менее все их многочисленные попытки отбить данные территории в результате не увенчались успехом. Более того, джихадисты ИГ в ходе последних атак смогли вернуть доступ к части сирийско-иракской границы на этом направлении.

Провинция Идлиб

В юго-восточном Идлибе вчера продолжались столкновения между подразделениями САА и радикальными формированиями, спровоцированные очередными обстрелами-провокациями боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам». Согласно сведениям Step News Agency, наиболее интенсивные перестрелки разворачивались в окрестностях прифронтовых поселений Аз-Зарзур и Хувейн Аль-Кебир. Стороны применяли преимущественно минометы. Кроме того, по данным военного источника в Twitter (@IvanSidorenko1), правительственным войскам удалось отразить атаку террористов в направлении Мушайрифы и отбросить их на исходные позиции под городом Хувейн Аль-Кебир.

Сирийские военнослужащие нанесли ряд ударов по стратегически значимым пунктам управления исламистов вблизи деревни Аль-Хабит, сообщали источники Halab Today TV. Отмечалось, что именно с этих объектов велась координация обстрелов и нападений боевиков на опорные пункты армии САР и жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов.

Провинция Ракка

Над Тель-Абъядом к северу от Ракки у самой границы с Турцией вчера днем были замечены вертолеты турецких ВВС, как передавал в Twitter местный источник (@alreahalsaknh). В связи с этим в командовании «Демократических сил» укрепились опасения, что Анкара скоро начнет наносить авиаудары по опорным пунктам SDF в рамках подготовки к грядущей полномасштабной операции против курдских бандформирований. Между тем немного позже агентство SMM Syria опубликовало информацию в том, что в Тель-Абъяде прогремел мощный взрыв. Сведения о его причинах и последствиях еще устанавливаются. К вечеру начались обстрелы турецких сил по позициям курдов — по информации местного источника в Twitter (@alreahalsaknh), несколько членов SDF были ликвидированы.

Так называемые полицейские отряды курдов «Асайиш» задержали в Ракке пятерых беженцев, недавно прибывших в город из юго-восточной части соседнего Дейр-эз-Зора. Как утверждают сами курдские бойцы, причина ареста в наличии у перемещенных лиц поддельных документов, передает Qasioun News. Источники информагентства, однако, считают, что данное обоснование сфабриковано, поскольку курды регулярно арестовывают жителей-арабов, не согласных с присутствием SDF и США в регионе, таким способом. Напомним, в конце прошлого месяца в Ракке были задержаны 25 женщин, которые вышли на митинг и требовали освобождения из тюрем «Демократических сил» их мужей и сыновей.

Провинция Хама

Исламистские бандгруппы, базирующиеся в северо-западной части провинции Хама, накануне снова нарушили условия российско-турецкого Меморандума о создании демилитаризованной зоны на окраинах «Большого Идлиба», в очередной раз открыв огонь по опорным пунктам САА. По информации Masar Press Net, ракетным обстрелам подверглись объекты армии САР и близлежащие жилые районы на окраине поселения Джурин. Позже части правительственных войск, дислоцирующиеся в районе блокпоста в предместьях города, ответили джихадистам, выпустив по их огневым позициям несколько мин и артиллерийских снарядов.

Провинция Хасака

Полевой командир SDF Шарфан Камишло, возглавляющий часть курдских бандгрупп в Хасаке, объявил, что «Демократические силы» будут способны успешно вести войну с Турцией, если Анкара вместе с союзными радикалами ССА все же решится начать новую военную операцию на территории самопровозглашенного Сирийского Курдистана на севере арабской республики. Заявления представителя командования курдских сил опубликовал на странице в Twitter (@VivaRevolt) местный военный источник. Напомним, что по итогам двух прошлых наступлений турецкой армии курды потеряли обширные территории от города Азаз до берега Евфрата и Африн в северной части Алеппо.

Жители Аш-Шаддади массово вышли на улицы, обвинив курдов в заметном ухудшении условий для жизни в городе, а также в нанесении увечий нескольким гражданским лицам, в том числе детям, в ходе недавних военных учений SDF. Тем не менее, по данным источника в Twitter (@bajoo66), курдские радикалы ответили обстрелами. В результате несколько участников демонстрации получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)