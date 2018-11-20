Цена на нефть Brent обновила мартовский антирекорд

Москва, 20 ноября. Стоимость нефти марки Brent впервые с марта опустилась ниже 64 доллара за баррель. По данным на 18.20 мск стоимость январских фьючерсов нефти Brent снизилась на 4,72% — до 63,66 доллара за баррель. Стоимость WTI снизилась на 5,44% — до 54,11 доллара.

Ранее Центральный банк России заявил о том, что снижение стоимости нефти практически не оказало влияние на рубль в октябре. Как отметили представители регулятора, мораторий на покупку валюты на рынке в рамках бюджетного правила помог сдержать волатильность рубля.

Между тем, во вторник доллар укрепился до 65,6 рубля, евро — до 75,3 рубля, а большинство крупнейших российских компаний (Сбербанк, «Газпром», «Лукойл», «Алроса») начали торговаться в минусе.

Ранее сообщалось, что власти США договорились с Саудовской Аравией и другими крупнейшими экспортерами об увеличении объема экспорта нефти. Таким образом, Вашингтон решил компенсировать уход с рынка Ирана, который попал под американские санкции.