«Нужно отбросить эмоции и найти пути решения»: глава Карелии намерен разобраться с проблемой детсадов

Петрозаводск, 20 ноября. Глава Карелии Артур Парфенчиков разберется с нехваткой мест в детских садах после переписки с жительницей поселка Суоеки, которая сообщила об отсутствии яслей, заявила пресс-секретарь руководителя региона Марина Кабатюк.

Поселок Суоеки расположен в Суорярвском районе. Проживающая там Анна Власова обратилась к Парфенчикову с просьбой вернуть детский сад, который попал под программу оптимизации. Глава региона пояснил, что даже в республиканском центре не открывают ясли для одного ребенка. Парфенчиков предложил собеседнице сидеть в декрете до трех лет, нанять няню или договориться с бабушками. Он добавил, что после трех лет она сможет возить ребенка в садик Суоярви. Ответ главы Карелии вызвал неоднозначную реакцию общественности.

В пресс-службе подтвердили факт переписки. По словам Кабатюк, Парфенчиков «не сдержался и допустил эмоциональную реакцию, но был честен». Кроме того, она отметила, что проблема была взята на заметку, и глава региона намерен с ней разобраться.

«В ближайшее время планируется поездка главы в поселок Суоеки, чтобы не только на месте решить проблему, но и на примере Суоярвского района проработать и предложить жителям Карелии все возможные варианты доступного образования для детей», — констатировала она.

Представители руководителя региона добавили, что детский сад в Суоеки не возобновит работу: учреждение было закрыто из-за 100% износа. Кабатюк отметила, что журналисты вырвали слова Парфенчикова из контекста, из-за чего заявления получили негативный тон.

«Сейчас нужно отбросить эмоции и найти пути решения, — привели в пресс-службе слова Парфенчикова. — Очевидно, что проблема для небольших населенных пунктов системная, а потому требует поиска комплексного решения, в том числе альтернативного привычному формату детских садов».

Пресс-секретарь отметила, что власти договорились с Власовой. В апреле следующего года двое ее детей пойдут в детский сад, заметил глава районной администрации Олег Болгов.

«Несмотря на то, что у нас яслей нет, но родители, желающие отдавать детей до трех лет в сад, имеют такую возможность даже с года, — приводит его слова ТАСС. — У нас нет очереди, у нас все желающие получают места в детских садах».

Отметим, что в 2016 году власти Карелии обеспечили 100% доступность дошкольного образования для детей, возраст которых составляет от трех до семи лет. Министр образования республики Александр Морозов подчеркнул, что к 2021 году в регионе планируют обеспечить местами в яслях детей до трех лет.