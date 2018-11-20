Верховная рада «стерла» Кировоградский район с карты Украины

Киев, 20 ноября. Депутаты Верховной рады Украины поддержали переименование Кировоградского района Кировоградской области в Кропивницкий район. Проект постановления поддержал 231 депутат Рады. Таким образом Верховная рада «стерла» Кропивницкий район с карты Украины.

«Дело декоммунизации надо просто тихо закончить. Без пламенных речей, а обычным голосованием за изменение вещей, которые являются символами уничтожение миллионов украинских людей и государственности», — заявил перед голосованием глава фракции «Самопомощь» Олег Березюк.

Напомним, в 2016 году в рамках так называемой декоммунизации власти Украины переименовали город Днепропетровск в Днепр, а Кировоград — в Кропивницкий. Минувшим летом комитетом Верховной рады по вопросам градостроительства поддержал переименование Днепропетровской области в Сичеславскую, а Кировоградской — в Кропивницкую. В ближайшее время депутаты Рады планируют рассмотреть проекты постановлений о переименовании этих областей.