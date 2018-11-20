Роботы начали помогать американским водителям с парковкой

Вашингтон, 20 ноября. Американское приложение для водителей MyPark все больше набирает популярность в США.

Приложение позволяет забронировать место на парковке через смартфон. На время действия брони робот поднимает щиток, который не дает другим водителям занять данное место. Как только забронировавший место человек приезжает на парковку, он оповещает робота и своем прибытии, и тот опускает щиток, позволяя поставить машину, пишет Daily Mail.

Стоимость бронирования в течение первых двух часов ожидания составляет 3 доллара с последующим ростом за каждый час. Технологией MyPark уже оснащены некоторые торговые центры и аэропорты в США. На сегодняшний день забронировать парковочное место можно в штатах Нью-Йорк, Джорджия, Флорида и Миннесота.