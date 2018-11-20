Отдав Африку России и Китаю, Вашингтон сделал конкурентов только сильнее — СМИ США

Вашингтон, 20 ноября. США намерены переформатировать свой подход к оказанию военной помощи странам Африки, чтобы иметь больше времени на противодействие России и Китаю, влияние Москвы и Пекина на Черном континенте тем временем, напротив, становится все заметнее.

Об этом говорится в статье американского издания Newsweek.com, озаглавленной «Россия и Китай заменят США в Африке». Авторы материала пишут, что и Москва и Пекин, тонко почувствовав момент, начинают экспансию в Африке как нельзя вовремя. При этом поводов для волнения Вашингтона таким образом становится только больше.

«Как и Россия, Китай рассматривает бездействие США по африканским вопросам, в том числе по Центральноафриканской Республике, как новую возможность увеличить свое участие в делах региона», — говорится в статье Newsweek.com.

США всеми правдами и неправдами пытаются «уговорить» африканских партнеров не принимать инвестиции из КНР, однако, кажется, американской монополии на Черном континенте все равно приходит конец.

«США рассматривают это [китайские проекты] как угрозу своим собственным интересам и советуют африканским странам не принимать китайские инвестиции, однако связи между Пекином и большей частью континента по-прежнему остаются прочными», — отмечается в материале.

Автор статьи напоминает об ответе, который дали в МИД РФ, реагируя на заявления Вашингтона относительно возросшей активности России, в частности, в ЦАР.

«Некоторые страны испытывают определенную «ревность» в связи с подключением РФ к центральноафриканскому урегулированию», — объяснили в МИД РФ.

Напомним, ранее российские эксперты обратили внимание на то, насколько отличны подходы, используемые РФ и США в Африке. В то время как Москва ищет на Черном континенте партнеров, США создают в Африке конфликты.