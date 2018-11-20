Владимир Путин рассказал о новом вооружении для армии РФ | 20 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Владимир Путин рассказал о новом вооружении для армии России Свыше 70 самолетов и вертолетов, 80 беспилотных летательных аппаратов, 5 кораблей, 250 танков и бронемашин пополнили с начала года Вооруженные силы России. Об этом сообщил Владимир Путин на совещании по военной тематике. По словам российского лидера, поставка вооружения в ВС РФ осуществлялась в рамках заданий гособоронзаказа. Как отметил президент, в текущем году на серийное производство военной техники было выделено полтора триллиона рублей. Владимир Путин также потребовал разобраться с несвоевременным исполнением гособоронзаказа некоторыми предприятиями.

Число жертв при взрыве в жилом доме в Азербайджане увеличилось до трех Число жертв при взрыве в жилом доме в Гяндже в Азербайджане возросло до трех. Взрыв прогремел сегодня в четырехэтажном здании, сообщили в пресс-службе МЧС республики. В результате случившегося разрушилось несколько квартир. Ранее СМИ сообщили, что спасатели извлекли из-под завалов тело 24-летнего молодого парня. Еще один человек пострадал, его доставили в военный госпиталь. Позже спасатели обнаружили еще два тела — матери и сына. Отмечается, что под завалами могут оставаться от двух до четырех человек.

Опубликовано видео задержания в Москве боевика из банды Басаева Федеральная служба безопасности России опубликовала видео задержания боевика, который летом 1995 года участвовал в атаке на Буденновск, осуществленной бандой Шамиля Басаева. На кадрах видно, как мужчина подтверждает, что его задержали за участие в теракте. Кроме того, в ролик включены кадры архивной хроники, демонстрирующие боевиков с оружием. Отметим, об успешной операции силовиков стало известно накануне. Сотрудники ФСБ и МВД задержали гражданина России Хазваха Черхигова в Москве.