Спасатели рассказали о росте числа пожаров в российских торговых центрах

Москва, 20 ноября. Число пожаров в российских торгово-развлекательных центрах за год возросло на 64,5%. Такие данные во вторник озвучил первый замглавы МЧС Александр Чуприян.

«В торгово-развлекательных центрах и приравненных к ним объектах с начала года произошло 74 пожара, в прошлом году — 45 пожаров, рост составил 64,5%», — отметил он.

При этом число погибших во время пожаров в ТРЦ возросло с четырех до 60 человек. В данном случае Чуприян имеет в виду возгоранием в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», который стал крупнейшим пожаром за последние годы. В целом же число пожаров в местах массового пребывания людей возросло на 29,4% — до 471.

Пожар в «Зимней вишне» произошел в 25-26 марта этого года и унес жизни 64 человек, из которых 41 — ребенок. По одной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание в неисправной проводке, по другой — поджог поролона подростками в игровой комнате.