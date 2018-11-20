Наш дом — и Крым, и Курилы: особенные дети рассказали о любви к Родине на языке жестов

Ежегодно, начиная с 20 ноября 1954 года, в соответствии с резолюцией ООН отмечается Всемирный день ребенка. В России этот праздник тоже популярен. Так, в Ростовской области, в Чалтыре, к этому дню приурочили фестиваль «Лучики солнца». В фестивале, наряду с другими юными талантами, приняли участие особенные дети.

На мероприятии побывал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян. Впечатлениями о фестивале он поделился с Федеральным агентством новостей.

В начале мероприятия с приветственной речью к участникам фестиваля обратился председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. Он вручил благодарственные письма коллективам, которые приняли участие в мероприятии. Ну, а возможным этот фестиваль стал благодаря проекту «Особенное детство», появившемуся по инициативе Александра Ищенко.

Координатором проекта стал депутат законодательного собрания Ростовской области Саркис Гогорян. С 2017 года он помогает особенным детям социализироваться, проявлять свои таланты наравне с другими детьми. В рамках фестиваля прошла выставка рисунков особенных детей, на сцене они зажигательно танцевали и пели песни.

Самым любопытным номером оказалось выступление глухонемых ребят, которые на языке жестов рассказали о любви к России. Там звучат такие прекрасные слова:

«Наш дом — Сибири просторы! Наш дом — Уральские горы! Наш дом — и Крым, и Курилы! В нем наша, в нем наша сила! Наш дом — Кубани станицы! Наш дом — родная столица! Наш дом — в полярном сиянье! Дом, где мы счастливы с вами!»

А дети с синдромом Дауна не только прекрасно выступили в танце с лентами, но еще и провели своеобразный показ мод. Приятно было наблюдать, как они получают удовольствие от пребывания на сцене и от того, как им рукоплещет весь зал. «Солнечные дети» даже не хотели покидать сцену, чтобы еще немного погреться в лучах славы.

В ходе концерта также было представлено несколько песенных и танцевальных номеров, в том числе и с элементами жонгляжа.

После выступлений Саркис Гогорян вручил ребятам и коллективам благодарственные письма от проекта «Особенное детство».

В фойе помещения, где проходил фестиваль, детей ждало угощение в импровизированном сладком баре, из которого можно было взять столько сладостей, сколько душа пожелает. Здесь детей собралось особенно много.

Верным спутником проекта «Особенное детство» стал коллектив «Успех» и его художественный руководитель Ася Компаниец. Этот коллектив ежегодно выезжает с автопробегом «Дороги славы — наша история» по местам боевой славы — по России, а также в страны ближнего зарубежья. За последний год молодые патриоты посетили Армению и Белоруссию, а лето провели в автопробеге по Крыму.

В местах наиболее ожесточенных сражений Великой Отечественной войны участники коллектива традиционно дают концерт и преклоняют колена перед могилами павших воинов. За деятельностью коллектива активно следит официальный представитель МИД России Мария Захарова: перед стартом акций она присылает ребятам приветственные письма. В одном из таких автопробегов принял участие и автор этих строк.

Этот молодежный коллектив показывает удивительный пример любви к Родине и к ее славной истории. Они открыли фестиваль «Лучики солнца» песней «Россия сильная», а закрыли композицией «Мы — единое целое».

В целом фестиваль можно смело назвать удачным примером того, как государственная инициатива и энтузиазм меценатов соединились ради благого дела.