Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 20 ноября.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин рассказал, как в Соединенных Штатах Америки отреагируют на якобы размещение военных баз Российской Федерации на Кубе. Военный политолог рассказал, как в США отреагируют на размещение военных баз РФ на Кубе.

Из-за запуска «Турецкого потока» транзит газа через Украину сократится на 12–13 миллиардов кубометров в год, заявил руководитель Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский. «Надо меньше плевать в колодец, из которого пьешь»: в Сети ответили Украине, оценившей последствия запуска «Турецкого потока».

Владельцы автомобилей с регистрацией в европейских странах перекрыли две трассы в Ровенской области Украины. Автомобилисты заблокировали трассы в Ровенской области Украины.

Поезд сошел с рельсов в Каталонии, в результате один человек погиб, несколько человек пострадали. Об этом во вторник сообщила пресс-служба железнодорожной компании Rodalies. Названа причина аварии пригородного поезда в Каталонии.

Киевский эксперт рынка энергетики Дмитрий Марунич рассказал, когда Россия может прекратить транзит газа через Украину. Киевский эксперт рассказал, когда Россия может прекратить транзит газа через Украину.

ФАН публикует материал об одном из авторов «Новой газеты» Иреке Муртазине. Сочувствующий Ирек Муртазин: как «Новая Газета» пригрела пособника террористов.

В Канаде преступник устроил стрельбу в здании больницы. Пистолетом злоумышленник завладел, разоружив охранявшего его полицейского. Преступник разоружил полицейского и устроил стрельбу в канадской больнице.

Украинский танцор балета Сергей Полунин в своей день рождения сделал необычное заявление. На своей странице в Instagram он признался в любви к президенту России Владимиру Путину. Украинского танцора объявили «предателем» за обещание защищать Путина.

После запуска газопровода «Турецкий поток» транзит газа через территорию Украины сократится на 12–13 миллиардов кубометров в год, об этом рассказал глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский. «Существенно сократится транзит»: в Киеве оценили последствия запуска «Турецкого потока».

Военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко прокомментировал приоритетные задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным перед российскими Вооруженными силами. Шойгу покажет, на что способны ВС РФ: эксперт оценил задачи, поставленные Путиным перед Минобороны.