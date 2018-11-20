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Экономика

Рост реальных доходов россиян зафиксирован в октябре

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Рост реальных доходов россиян зафиксирован в октябре

Москва, 20 ноября. Росстат зафиксировал рост реальных доходов россиян в октябре. Соответствующие данные были обнародованы в докладе «Информация о социально-экономическом положении России».

Данные о реальных доходах жителей России сравнивались с аналогичным периодом в 2017 году. Результаты исследования показали, что этот показатель в текущем году вырос на 4,3%.

Существенно больше поднялись за октябрь денежные доходы населения — на 5,1%. В прошлом месяце они составили 33,297 тысячи рублей.  В сентябре этого года реальный рост среднемесячной зарплаты жителей России составил 4,4%, а номинальный (в годовом выражении) — 8,1%, передает «Российская газета».

Рост реальных доходов россиян зафиксирован в октябре

Ранее президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил о росте зарплат и доходов российских граждан. Он уточнил, что в этом году люди стали больше брать потребительских кредитов, стали тратить, а не сберегать средства.

Автор: Катерина Иванова
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