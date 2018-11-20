Глава МВД Эстонии уходит в отставку

Таллин, 20 ноября. Глава министерства внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт сообщил о своем решении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Он намерен завершить политическую карьеру и отказывается баллотироваться в парламент.

На пресс-конференции в Таллине Анвельт подчеркнул, что долгие десять лет посвятил политике, пять из которых работал в парламенте, еще три — в правительстве. Однако ухудшившееся состояние здоровья больше не позволяет ему продолжать политическую деятельность.

«У меня был четкий план участвовать в работе следующего созыва парламента, но в пару последних дней прозвенел самый серьезный звонок — здоровье», — рассказал министр.

Анвельт подчеркнул, что не может позволить своим близким игнорировать предупреждение медиков и работать до тех пор, пока не случится нечто серьезное. Он сообщил, что уже поставил в известность премьер-министра Эстонии Юри Ратаса.

Как сообщал портал телерадиовещания ERR, весной врачи обнаружили у Анвельта воспаление легких, его госпитализировали из-за высокой температуры.

Ранее об отставке объявил британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб. По его словам, оставить должность он решил в связи с тем, что не может поддержать проект сделки по условиям выхода страны из Евросоюза, который предложила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.