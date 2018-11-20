Мэр Херсона заявил, что знает имя возможного заказчика убийства Гандзюк

Киев, 20 ноября. Мэр Херсона Владимир Николаенко, выступая в Раде, заявил, что его советница Екатерина Гандзюк перед смертью успела назвать имя возможного заказчика своего убийства.

Он не стал уточнять, о ком конкретно идет речь, отметив лишь, что передал все имеющиеся данные Службе безопасности Украины. Кроме того, Николаенко добавил, что, по словам Гандзюк, данное дело якобы может иметь «русский след», пишут украинские СМИ.

Отметим при этом, что данная информация едва ли является достоверной, поскольку украинские власти практически все происшествия в стране объясняют «русским следом».

«На следующий день назвала конкретную фамилию, и пока Катя была жива, я никому эту фамилию не называл, понимая, что она назвала ее генеральному прокурору. А когда Кати не стало, я сегодня в СБУ рассказал то, что она мне говорила», — отметил Николаенко.

Напомним, 31 июля неизвестный плеснул девушке в лицо концентрированной серной кислотой, в результате чего медики диагностировали 35% ожогов тела и повреждения глаз. 4 ноября друзья чиновницы сообщили, что во время реабилитации у нее оторвался тромб, что стало причиной смерти.

Ранее сообщалось, что подозреваемый по делу об убийстве Гандзюк уже арестован. Им оказался бывший помощник депутата Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Павловский