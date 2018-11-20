Воспитание ниже плинтуса: Стариков раскритиковал американца, оскорбившего российских женщин и мужчин

Не утихают дискуссии по поводу неосторожного высказывания американского хоккеиста Райана Уитни о внешности российских женщин. Спортсмен в подкасте Spittin’ Chiclets позволил себе грубость в адрес россиянок. По его мнению, в России женщины «либо шикарные, либо полные замарашки — середины нет».

«Либо Анна Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами», — заявил Уитни.

Кроме того, экс-игрок российского хоккейного клуба «Сочи» резко высказался и в адрес представителей сильного пола. По его мнению, у них довольно странные вкусы. Уитни пояснил, что российские мужчины приобретают квартиры размером с ванную, при этом водят люксовые автомобили и носят одежду дорогих брендов Louis Vuitton и Gucci.

Публицист и писатель, колумнист Федерального агентства новостей Николай Стариков ответил американцу, позволившему себе резкие высказывания о россиянках.

В первую очередь удивили Старикова слова Уитни о том, что российские мужчины напиваются и могут днями не появляться дома и на тренировках.

«Откуда он черпает знания для подобной критики? Напиваются, не приходят на тренировки? Не могу представить, чтобы хоккеисты могли напиваться и не приходить на тренировки, их бы выгнали сразу тогда. Уитни порет откровенную чушь», — отметил Стариков в эфире программы «Место встречи» на телеканале НТВ.

Кроме того, публицист подчеркнул, что Уитни не смог бы сказать такие гадости жительницам Европы и Соединенных Штатов, где отношения полов — постоянная тема для напряженных споров.

«Попробовал бы он так американских женщин оскорбить, ничего бы не вышло! — эмоционально отреагировал Стариков. — Воспитание ниже плинтуса. Мне Уитни жалко, он просто невоспитанный и не понимает женскую красоту».

Публицист добавил, что воспитанный человек от грубияна отличается тем, что умеет говорить вежливые вещи.

Помимо дерзких высказываний американского хоккеиста в адрес россиян, в программе обсуждали статьи в западной прессе, посвященные тому, что «российские мужчины становятся мягкотелыми, потому что злоупотребляют алкоголем».

По словам Старикова, подобные материалы созданы исключительно с одной целью — исказить представление о России в глазах иностранных коллег.