Лондон призвал Москву прекратить «задержания» иностранных судов в Азовском море.

«Великобритания присоединилась к призывам к России прекратить задерживать или мешать доступу судов в Азовское море после заседания министров иностранных дел ЕС», — говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал призывы Лондона. Он напомнил, что украинская сторона неоднократно позволяла себе задержания российских судов.

«В российско-украинских сварах Лондон иногда напоминает бешеную, обезумевшую собаку, которой сказали лаять в одну сторону, в данном случае в сторону России. Я думаю, в Англии не так много таких тупых политиков или военных, которые призывают Россию не «задерживать» украинские суда. Я бы хотел сказать британцам: извините, а кто задерживал эти заходившие в крымские порты 15 судов? Инопланетяне? Или украинцы? Эта английская логика уже всем обрыдла. Англия в данном российско-украинском споре похожа на мошенника-судью, который подсуживает в одну сторону. После этой чудовищной брехни со Скрипалями мы даже не обращаем внимания на это вякание из Лондона», — говорит военный обозреватель «КП».

По сути, английские политики выступают подельниками террористического киевского истеблишмента. Вместо того, чтобы дать какой-то мудрый совет Киеву о том, как себя нужно вести в новых военно-политических реалиях в Азове, Лондон играет на одну сторону.

«Это видно даже детям, которые играются в песочнице где-нибудь на окраине Лондона, а может быть, и в центре Солсбери. Совершенно понятно, что после того, как Крым вернулся в состав России, изменилось геополитическое положение Азовского моря. Да, оно как было, так и осталось морем двойного пользования. Мы с этим согласны. Но мы не согласны с тем, что нужно перекраивать российско-украинский договор об использовании Азовского моря. Почему? Потому что у России появились новые границы. Поэтому нужно проводить новую срединную линию в Азовском море», — констатировал военкор.

По словам собеседника агентства, Украине нужно не стращать Россию и гоняться за отечественными судами, а проявить государственную мудрость и спокойствие.