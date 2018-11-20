«Лондон иногда напоминает бешеную собаку» : в РФ отреагировали на призыв прекратить «задержания» судов в Азове
Лондон призвал Москву прекратить «задержания» иностранных судов в Азовском море.
«Великобритания присоединилась к призывам к России прекратить задерживать или мешать доступу судов в Азовское море после заседания министров иностранных дел ЕС», — говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал призывы Лондона. Он напомнил, что украинская сторона неоднократно позволяла себе задержания российских судов.
«В российско-украинских сварах Лондон иногда напоминает бешеную, обезумевшую собаку, которой сказали лаять в одну сторону, в данном случае в сторону России. Я думаю, в Англии не так много таких тупых политиков или военных, которые призывают Россию не «задерживать» украинские суда. Я бы хотел сказать британцам: извините, а кто задерживал эти заходившие в крымские порты 15 судов? Инопланетяне? Или украинцы?
Эта английская логика уже всем обрыдла. Англия в данном российско-украинском споре похожа на мошенника-судью, который подсуживает в одну сторону. После этой чудовищной брехни со Скрипалями мы даже не обращаем внимания на это вякание из Лондона», — говорит военный обозреватель «КП».
По сути, английские политики выступают подельниками террористического киевского истеблишмента. Вместо того, чтобы дать какой-то мудрый совет Киеву о том, как себя нужно вести в новых военно-политических реалиях в Азове, Лондон играет на одну сторону.
«Это видно даже детям, которые играются в песочнице где-нибудь на окраине Лондона, а может быть, и в центре Солсбери. Совершенно понятно, что после того, как Крым вернулся в состав России, изменилось геополитическое положение Азовского моря. Да, оно как было, так и осталось морем двойного пользования. Мы с этим согласны.
Но мы не согласны с тем, что нужно перекраивать российско-украинский договор об использовании Азовского моря. Почему? Потому что у России появились новые границы. Поэтому нужно проводить новую срединную линию в Азовском море», — констатировал военкор.
По словам собеседника агентства, Украине нужно не стращать Россию и гоняться за отечественными судами, а проявить государственную мудрость и спокойствие.
«Киеву необходимо сесть с российскими дипломатами и военными за стол переговоров и спокойно договориться о новых правилах игры. Я думаю, что Украина не уймется до тех пор, пока не возникнет какая-нибудь военная свара в Азовском море. Но даже самый сопливый украинский лейтенант ВМС понимает, что Украине там делать нечего.
Потому что превосходство российского Черноморского флота, в зону которого входит и Азов, в сто крат мощнее тех ржавых посудин, которыми располагает или может располагать Украина», — резюмировал Виктор Баранец.