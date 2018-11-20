Взрыв прогремел на Украине во время учений, есть пострадавшие
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Киев, 20 ноября. Украинский военнослужащий получил ранение при взрыве на военном полигоне в Ровенской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
По данным ведомства, один военнослужащий пострадал при подрыве неизвестного взрывного устройства. Инцидент произошел во время учений на территории военного полигона в Ровенской области.
«Раненому оказана квалифицированная первая медицинская помощь и безотлагательно эвакуировано в ближайший госпиталь», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работают представители военной службы правопорядка, военной прокуратуры и национальной полиции Украины.