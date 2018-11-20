Кононов хочет усилить «Спартак» полузащитником «Краснодара»

Москва, 20 ноября. Московский «Спартак» интересуется шведским полузащитником «Краснодара» Виктором Классоном. По информации Федерального агентства новостей, видеть атакующего хавбека в команде хочет новый главный тренер красно-белых Олег Кононов.

По словам источников, именно 26-летнего шведа в «Спартаке» рассматривают как футболиста, способного усилить атаку столичного клуба. Известно при этом, что «Краснодар» не планирует отпускать одного из своих лидеров в стан конкурента в борьбе за медали.

Краснодарский клуб оценивает возможный трансфер игрока в сумму порядка 10 миллионов евро. Напомним, ранее Классоном интересовались клубы из Англии и Германии.

Шведский полузащитник присоединился к «быкам» в январе 2017 года уже после отставки Кононова из краснодарского клуба. Его трансфер стоил российской команде 2 миллиона евро. В активе шведа 72 матча, 25 голов и 17 голевых передач за «Краснодар».