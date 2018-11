«Нужна смена режима в Вашингтоне»: в Ron Paul Institute рассказали об удивительных политиках США

Среди американских аналитиков находятся люди, полагающие, что в первую очередь Соединенным Штатам Америки неплохо было бы обратить внимание на внутренние проблемы страны, а уже после этого указывать пути развития прочим государствам. Федеральное агентство новостей публикует перевод статьи Филиппа Гиральди (Philipp Geraldi) The Only Regime Change that Is Needed Is in Washington («Единственная смена режима, нужная нам, — смена режима в Вашингтоне»), размещенной на сайте Ron Paul Institute.

Сегодня в Белом доме сидит множество «талантов». Там есть и [советник президента США по нацбезопасности Джон] Болтон, который уже получил титул «Защитник Израиля», есть [госсекретарь США Майк] Помпео, сообщающий иранскому народу, что тот должен либо сдаться, либо умереть с голоду. И конечно же, есть [постпред США при ООН Никки] Хейли, кричащая о том, что нужно отдать часть Сирии Израилю в качестве подарка.

Но, на мой взгляд, самый выдающийся талант в администрации — это специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

Джеффри сразу после его назначения на должность дал понять, что он удивительный политик. В августе он сказал, что сирийские террористы — это «не террористы, а люди, борющиеся против жестокого диктатора». Джеффри, который, должно быть, каким-то образом умудрился не заметить регулярные отрезания голов и изнасилования, отправился в Израиль, чтобы встретиться там с премьер-министром [страны] Биньямином Нетаньяху. Было высказано предположение, что именно там Джеффри получил свои указания.

Джеймс Джеффри был особенно активен в течение этого месяца. 7 ноября он заявил, что хотел бы, чтобы Россия позволяла израильтянам наносить удары по иранским целям в Сирии. Что касается возможной будущей роли Ирана в Сирии, он отметил, что «иранцы являются частью проблемы, а не частью решения».

Израиль приостановил почти все свои авианалеты, после того как российский самолет был сбит в сентябре. Москва обвинила в произошедшем Израиль, хотя ракета, которая сбила самолет, была запущена Сирией. Пятнадцать российских военнослужащих погибли. Сообщается, что Израиль намеренно использовал российский самолет для маскировки присутствия собственного самолета.

Россия в ответ на инцидент отправила в Сирию зенитные ракетные системы С-300, которые способны взять под свою защиту большинство наиболее развитых районов страны. Джеффри был недоволен этим решением.

«Мы очень обеспокоены тем, что системы С-300 будут развернуты в Сирии. Кто будет контролировать их? Какую роль они будут выполнять?» — сказал он.

Затем он в очередной раз призвал Россию, союзника Сирии, разрешить Израилю продолжить воздушные атаки.

15 ноября Джеймс Джеффри снова заявил, что американские войска не покинут Сирию, пока не убедятся в том, что ИГИЛ1 (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН) был полностью уничтожен.

Однако после этого он также обратился к Сирии и Ирану, заявив: «Мы также считаем, что невозможно добиться окончательной победы над ИГИЛ до тех пор, пока не произойдет фундаментальных изменений в сирийском режиме или фундаментальных изменений роли Ирана в Сирии, что в значительной степени способствовало росту ИГИЛ в 2013–2014 годах».

Никто, кроме Джеффри и израильского правительства, не считает, что Дамаск и Тегеран несут ответственность за создание ИГИЛ.

Однако Джеффри прямо сказал: «Сирийский режим создал ИГИЛ. Террористы увидели возможность активизироваться, поскольку население восстало против режима [действующего президента Сирии Башара] Асада — и режим Асада не пытался договориться или попытаться найти решение проблемы, что и привело к массовым беспорядкам и насилию против собственного населения».

Джеффри продвигает миф о том, что сирийская оппозиция состоит исключительно из хороших людей и порядочных граждан, которые хотят установить демократию в стране. На самом деле повстанческое движение с самого начала включало в себя террористические элементы и такие группировки, как ИГИЛ и членские организации «Аль-Каиды»1 (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН), быстро получили контроль над насилием.

Нужно быть слепым и крайне невежественным, чтобы этого не понимать, и то, что Джеффри придерживается такой позиции, поражает. Интересно также отметить, что он не упоминает вторжение США в Ирак, поддержку Израиля и продолжающуюся по сей день «арабскую весну». Большинство наблюдателей считают, что именно эти события были основными факторами роста ИГИЛ.

В действительности же единственная смена режима, которая нам нужна, — это смена режима в Вашингтоне. Необходимо, чтобы ушли такие люди, как Джеффри, Болтон, Хейли, Помпео и Миллер. Ни один из них не способен грамотно продвигать американские национальные интересы. Как только они уйдут, США смогут уйти из стран Ближнего Востока и начать разбираться в своих собственных проблемах.

Нелепые рекомендации Джеффри для сирийцев и россиян являются доказательством того, что американские политики ослеплены тем, что они считают доминирующей американской силой.

1 Организация запрещена на территории РФ.